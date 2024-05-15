محافظ شمال سيناء يتابع تقديم طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية 

أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على قيام المراكز التكنولوجية في مجالس المدن بالمحافظة باستقبال طلبات التصالح من المواطنين.

وأشار المحافظ خلال الاجتماع الذي عقد برئاسته وفي حضور اللواء هشام الخولي نائب المحافظ وعبد العال البدري السكرتير المساعد للمحافظة ورؤساء مجالس المدن ومديري الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية والمتغيرات المكانية، إلى أنه يتم التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء طبقا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، عن طريق التقدم للمراكز التكنولوجية أو عن طريق تطبيق تصالح أو عن طريق البوابة الحكومية.

واستعرض المحافظ، الإجراءات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء،واجراءات الجهة الإدارية، والحالات التي يجوز التصالح عليها،بجانب الحالات التي لا يجوز التصالح عليها وهي الأعمال المخالفة للسلامه الإنشائية للمبني وتغيير استخدام أماكن إيواء السيارات والبناء على الأراضي الخاضعة للآثار والمجاري المائية.

وأشار المحافظ، إلى قيام الجهة الإدارية بتحصيل 25٪ من قيمة تقنين الأراضي من المواطنين، وتقسيط باقي القيمة على أقساط لمدة 3 سنوات تيسيرا على المواطنين.

وأكد المحافظ، على إطلاق كارت الفلاح بشمال سيناء، وأن جميع الخدمات التي يقدمها الكارت للفلاح مرتبطة بتقنين الأراضي الزراعية.

ووجه المحافظ، بتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات اللازمة أمام المواطنين في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وكان قد تفقد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء هشام الخولي نائب المحافظ وحمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، عدد من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية في مدينة الشيخ زويد، للاطمئنان على حسن سير وانتظام الامتحانات، في حضور صالح أبو هولي، رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، أيمن شراب، مدير الإدارة التعليمية بالشيخ زويد.

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