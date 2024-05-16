الخميس 16 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شباب ورياضة شمال سيناء تناقش موازنة 2024/ 2025 أمام "رياضة البرلمان"

الاجتماع
الاجتماع

عرض إيهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، الخطة الاستثمارية للمديرية للعام المالي 2024 / 2025 أمام لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، وبحضور أعضاء اللجنة والسادة ممثلي وزارة الشباب والرياضة كلا فيما يخصّ.

وأثنت لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، على جهود منظومة الشباب والرياضة وما تقدمة من خدمات للنشء والشباب وما تم تنفيذه من مشروعات استثمارية تصل بنظام حق الانتفاع BOT.

وتتنوع بين ملاعب وحمامات سباحة وقاعات أفراح ومحلات تجارية وصالات منازلات وكافتيريا وملاهي أطفال، برعاية وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

كما أشادت اللجنة، بعرض مديرية الشباب والرياضة ما تقدمه للنشء والشباب من مبادرات تهدف إلى بناء القدرات ورفع الوعي وغيرها من المبادرات الشبابية والرياضية.

كما أكد حسن عبد الوهاب، أثناء المناقشة على دعم القيادة السياسية للرياضة والرياضيين كذلك على المتابعة والرعاية المتواصلة من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مما أتاح الفرصة للمناخ الجيد لزيادة الإستثمار.

وبدورها، أثنت اللجنة والسادة النواب على جهود المديرية للتنسيق المستمر مع وزارتي المالية والتخطيط والاهتمام بملف الإستثمار والخدمات والمبادرات المتنوعة واستغلال طاقات الشباب فيما هو مفيد لإعداد جيل واعٍ ومواكب للتطور وصولًا للجمهورية الجديدة.

كما شملت المناقشة الاشارة لتنفيذ الخطة الاستثمارية، والموافقة على موازنة الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024 / 2025.

وكان قد عقد الدكتور أشرف صبحي وزيرالشباب والرياضة، لقاءً موسعًا مع المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية وجميع رؤساء الاتحادات الرياضية الأولمبية من أجل مناقشة آخر استعدادات الأبطال لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

في مستهل اللقاء، تم عرض نبذة عن تاريخ مصر في في دورة الألعاب الأولمبية، ثم عرض آليات العمل التنفيذية وخطة عمل اللجنة الأوليمبية ودورها مع الاتحادات الرياضية وبرامج الرعاية والتجهيز بالتعاون مع القطاع الخاص لإعداد لاعبى مصر وتنفيذ معسكراتهم التدريبية لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2014.

زارة الشباب والرياضة شمال سيناء مجلس النواب حمامات سباحة الاتحادات الرياضية الأولمبية

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