متدربو برنامج المرشحين لشغل مكاتب التمثيل التجارى يتفقدون مركز توثيق التراث الحضارى

أجرى متدربو برنامج "السادة المرشحين لشغل مكاتب التمثيل التجاري في الخارج"، بـالأكاديمية الوطنية للتدريب، زيارة ميدانية لـ مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي - Cultnat - بالقرية الذكية، التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، للتعرف على تاريخ مصر في البعثات التجارية الخارجية.

ونشرت الأكاديمية الوطنية للتدريب، على صفحة التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الزيارة شملت التعرف على أنشطة المركز في مجال توثيق التراث، وحضور عرض لبانوراما التراث وهو "عرض بلاد بونت" الذي يسلط الضوء على رحلات المصريين القدماء إلى بلاد بونت، والتي تُعد واحدة من أهم الأحداث التجارية خلال حكم الملكة حتشبسوت في مصر، والتقط متدربو البرنامج صورا تخيلية مع شخصيات مصرية تاريخية باستخدام تطبيق "SnapSend".

وكانت قد، استعرضت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أبرز جهود الأكاديمية، مؤكدة أن الأكاديمية الوطنية للتدريب، قامت بتدريب 9200 شاب من مختلف محافظات الجمهورية للتعرف على مشروع حياة كريمة، ذلك المشروع الذي تم تصنيفه بأنه الأكبر في العالم.

وأعلنت راغب، عن موافقة وزارة التخطيط على إطلاق مجموعة ثانية من برنامج "المرأة تقود في المحافظات" والذي تنفذه الأكاديمية بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة، وأن المرحلة الأولى من البرنامج تضمنت تدريب السيدات في 27 محافظة، مؤكدة أن الهيئة قادرة على تمويل العديد من الدورات التدريبية تمويلا ذاتيا إلى جانب تمويل عدد من التكليفات التي تسند إليها، متابعة: "نحتاج إلى أن نستثمر في أولادنا حتى لا يكونوا قنبلة تنفجر في وجوهنا إذا لم يكن لديهم علم ومعرفة وتدريب وتأهيل".

وأشاد أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الذين حضروا اجتماع اللجنة، بدور الأكاديمية الوطنية للتدريب في تدريب وتأهيل الشباب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، ودورها في برامج تأهيل وتدريب الشباب والمرأة لتولي المواقع القيادية والتنفيذية، فضلا عن دورها الكبير في الحوار الوطني، والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة.

مركز توثيق التراث الحضارى

مركز توثيق التراث الحضارى

مركز توثيق التراث الحضارى

مركز توثيق التراث الحضارى

مركز توثيق التراث الحضارى

مركز توثيق التراث الحضارى

مركز توثيق التراث الحضارى