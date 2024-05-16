الأكاديمية الوطنية للتدريب تواصل تدريب المعينين حديثًا بشركة جابكو للبترول
واصلت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم، استمرار فعاليات الأسبوع الثالث من برنامج تدريب "السادة المعينين حديثًا بشركة جابكو للبترول".
حيث يواصل المتدربون من داخل مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب المحاضرات المعرفية والتدريبات التفاعلية التي تغطي مختلف الموضوعات، والتي تم إعدادها خصيصًا لتخدم الهدف التدريبي لتطوير المهارات الشخصية والإدارية، من خلال بعض المحاور التدريبية مثل مهارات التواصل الفعال والذكاء الوجداني والعاطفي ومحاور التغيرات المناخية، وأجندة مصر 2023، والاقتصاد الأخضر.
وكانت قد، استعرضت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أبرز جهود الأكاديمية، مؤكدة أن الأكاديمية الوطنية للتدريب، قامت بتدريب 9200 شاب من مختلف محافظات الجمهورية للتعرف على مشروع حياة كريمة، ذلك المشروع الذي تم تصنيفه بأنه الأكبر في العالم.