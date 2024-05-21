الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس مدينة العريش يتفقد مشروع الحديقة المركزية (صور)

الجولة التفقدية
الجولة التفقدية

تفقد اللواء أسامة عَفش، رئيس مركز ومدينة العريش بشمال سيناء، اليوم مشروع أعمال الحديقة المركزية لمدينة العريش أمام الصالة المغطاة وما وصلت إليه الأعمال التي يتم تنفيذها على مساحة 58000 متر مربع وعلي عدة مراحل حيث يتم تنفيذ المرحلة الأولى بها.

وأبدى عفش بعض الملاحظات سيتم تنفيذها من قبل الشركة المنفذة، مطالبًا بالتنفيذ في المواعيد المحددة وطبقا للمواصفات المطلوبة.

وتابع رئيس مدينة العريش أعمال فريق الإنارة تحت إشراف مدير الإدارة الهندسية نحو تنفيذ خطة العمل الأسبوعي من إصلاح وصيانة كشافات الإنارة في عدة مناطق بأحياء العريش، حيث تم الدفع بالفنيين لإصلاح وصيانة الكشافات وأعمدة الإناره على كورنيش العريش البحري من بدايته بمنطقة غرناطة الي منطقة الخلفاء الراشدين وجار استكمال الباقي.

وأفاد رئيس المدينة بأن هناك حملات أشغال بصفة مستمرة خلال فصل الصيف علي كورنيش العريش البحري لرفع ومصادرة الإشغالات من جسم الكورنيش وإنذار المخالفين، خاصة أصحاب الخيول والدراجات واستمرار لخطة عمل قسم الإنارة خلال الأسبوع المنقضي تمت أعمال اصلاح وصيانة الكشافات وأعمدة الأناره بكورنيش العريش البحري بالمساعيد ومنطقة الأداري وشارع الإذاعه، أيضا تم الدفع بمجموعة عمل أخري حيث تمت أعمال أصلاح وصيانة الكشافات وأعمدة الأناره بمنطقة أبني بيتك، الصفا، كوبري الضاحيه، كوبري أبوصقل، أمام مدرسة فاطمة الزهراء محيط بنك القاهره، منطقة دريم، شارع المطار، شارع العشرين وجار استكمال أعمال الصيانة والإصلاح داخل المدينة طبقا للخطه الموضوعه لمناطق الأحياء وبمتابعه شخصيه من رئيس المدينة.

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اللواء أسامة أحمد ع فش رئيس مركز ومدينة العريش محافظة شمال سيناء الصالة المغطاة الإدارة الهندسية كورنيش العريش البحري منطقة غرناطة

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