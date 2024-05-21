الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس مدينة الزينية يتفقد أراضي الدولة بالظهير الصحراوي

الجولة التفقدية
الجولة التفقدية

قام العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية بمحافظة الأقصر، بالمرور على أراضي أملاك الدولة بالظهير الصحراوي بنطاق قرى المدامود قبلي والمدامود بحري؛ لمتابعة أوضاع ملفات التقنين للتأكد من عدم مخالفتها لشروط التعاقد وعدم تبعيتها للأراضي التي تم استردادها بموجات إزالة التعديات على أراضي الدولة للتأكد من عدم عودة أي تعديات واتخاذ الاجراءات القانونية فورًا ضد أي مخالفات، ومتابعة الأراضي الصادر لها قرارات تخصيص للتأكد من عدم وجود تعديات عليها.

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بالمرور الدوري والمستمر على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء والتدخل الفورى لإزالتها في المهد.

جاء ذلك بحضور كل من حجازي النحاس نائب رئيس المركز، والمهندس محب شوقي مدير الإدارة الهندسية، والمهندس أبو بكر الشاذلي مدير الإدارة الزراعية، ومحمد إسماعيل مسئول أملاك الدولة بالزينية، ومسئولي الأقسام الفنية بقرى المركز ومديرى الجمعيات الزراعية والمتابعة الميدانية.

وشدد "الهواري" على رؤساء القرى بالمتابعة اليومية والمستمرة والإبلاغ الفوري عن أي حالة تعدى أو مخالفة بناء وإتخاذ الإجراءات القانونية فورًا وإزالتها في المهد.

كما قام مجلس مدينة الأقصر برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، بتنفيذ حالة إزالة بناء مخالف في المهد بمنطقة نجع عطيتو بحي المطار.

وأوضح رئيس مدينة الأقصر، أنه تم تنفيذ حالة إزالة بناء مخالف بدائرة قسم شرطة الأقصر عبارة عن ردم قواعد في المهد مقام بدون ترخيص على مساحة ٣٥٠ م٢ تقريبًا، وذلك بمشاركة يوسف محمد على رئيس حي المطار وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية.

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مركز ومدينة الزينية محافظة الأقصر أراضي املاك الدولة المدامود قبلي ار مصطفى ألهم محافظ الاقصر

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