ضبط صيدلية غير مرخصة في الأقصر

تمكن اللواء محمد فاضل رئيس جهاز حماية المستهلك بمحافظة الأقصر، من ضبط صيدلية غير مرخصه بمنطقة نجع علوان بالعديسات قبلى.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى ورود معلومات لفرع هيئة الدواء المصرية بالأقصر، بأنه يوجد مكان يزاول النشاط كصيدلية ويتم فيه تداول الأدوية والمستحضرات الطبية دون الحصول على ترخيص بمزاولة النشاط كمؤسسة صيدلية، وعليه تم التنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالأقصر لتشكيل لجنة.

وبالمعاينة تبين أن المكان لشخص يدعى "م. ج" غير صيدلي، ولا يوجد أوراق خاصه بالصيدلية ورفض اطلاع اللجنة على أوراقه الشخصية وفر هاربًا من الصيدلية.

وتم عمل محضر اثبات واقعه وتعذر عمل جرد لكثرة الأدوية وتم تشكيل لجنة من هيئة الدواء لعمل الجرد لاحقًا وتم تشميع الصيدلية.

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