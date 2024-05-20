الشباب والرياضة بشمال سيناء تناقش ملف الكيانات الشبابية لتشجيع العمل التطوعي

التقى إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، اليوم الإثنين، منسق المجموعة الشبابية التى تعمل تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة فى الاجتماع الشهري الذى يتم عقده بصفة مستمرة، فى إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، لتوسيع قاعدة المشاركة من الشباب فى مختلف القطاعات.

حضر الاجتماع خالد مكاوي مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، أيمن الجندي مدير العلاقات العامة، ماجدولين الشعراوي مديرة مكتب قادرون باختلاف.

وتناول اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات منها تشكيل هيكل كل كيان مع مراعاة عدم تكرار الاعضاء فى كل كيان، كذلك خطط العمل خلال الفترة المقبلة خلال موسم الصيف، والسمع لآراء ومقترحات ممثلوا المجموعه الشبابية في الأنشطة والفعاليات المقترح تقديمها في مراكز الشباب.

وأشار حسن عبدالوهاب، إلى أن المديرية بجميع مراكز الشباب تفتح أبوابها لكافة الشباب وللجميع، وان الوزارة والمديرية تدعم كافة الكيانات الشبابية والمبادرات والحملات التى تعمل تحت مظلة الوزارة وفق توجيهات الدكتور أشرف صبحى، ومساعدتهم وإشراكهم فى كافة الفاعليات والأنشطة التي تنفذها المديرية ومراكز الشباب والمشروعات التي تقدمها الوزارة،كما استمع لكافة الأفكار والاراء المقدمة من ممثلوا الكيانات الشبابية،

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، الدكتور عبدالله الباطش مساعد الوزير للسياسات، وبتوجيهات ايهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة.