الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مدير جهاز مستقبل مصر يؤكد عدم المساس بأراضي المواطنين في شمال سيناء

المؤتمر الجماهيري
المؤتمر الجماهيري

قال العقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إن الهدف الرئيسي للجهاز تحقيق التنمية المستدامة في مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق الغذاء الآمن للمصريين وتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين، ولسد الفجوة في السوق المحلية ما بين الإنتاج والاستيراد.

وأضاف “الغنام” خلال المؤتمر الجماهيري الذي عقد بمدينة بئر العبد بشمال سيناء، في حضور اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، واللواء مصطفي محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، واللواء محمد بهجت، رئيس مركز ومدينة بئر العبد، واللواء على الخلوصي، مساعد المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، والقيادات الشعبية والسياسية وأعضاء المجموعة البرلمانية والمشايخ والعواقل، أنه لن يتم المساس بالأراضي الخاصة بالمواطنين، بل سيعمل الجهاز على مساعدتهم في الزراعة.

وأشار إلى أن الجهاز يقوم بحصر الأراضي غير المستغلة وغير المزروعة في مركز ومدينة بئر العبد لزراعتها وتنميتها، مؤكدًا على عدم المساس بالأراضي الخاصة بالمواطنين بشمال سيناء.

ولفت إلى إسهام الجهاز في تنمية سيناء، مشيرًا على قيام الجهاز بتنفيذ 3 مشروعات في سيناء، لإحداث التنمية الشاملة من خلال 450 ألف فدان بمنطقة وسط سيناء، معلنًا عن زيادة الأحوزة العمرانية الواقعة في ولاية الجهاز بشمال سيناء، واشراك أبناء سيناء في زراعة المساحات الغير منزرعة، بجانب خلق فرص عمل لأبناء سيناء في المشروعات التي ينفذها الجهاز على أرض المحافظة.

من جانبه، أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على اهتمام جميع مؤسسات الدولة بتنمية وتعمير سيناء طبقًا لتوجيهات السيد الرئيس، مشيرًا إلى أن سيناء في قلب وعقل الرئيس.

وأضاف المحافظ إلى أن التنمية تسبق الامن بخطوات عدة، وأن شمال سيناء تشهد حاليًا تنفيذ مشروعات تنموية كبري في شتي القطاعات خاصة قطاع الزراعة، بما يحقق طموحات المواطن السيناوي.

وأشار المحافظ إلى أن الزراعة تعد من اهم محاور التنمية التي نعمل عليها فنحن نسعى لجعل سيناء سلة الغذاء في مصر، لافتا إلى أن محطة معالجة مياه بحر البقر ستضيف مساحة 600 ألف فدانا جديدة إلى زمام الأراضي الزراعية بالمحافظة، وأنه سيتم البدء فورا في تنفيذ المرحلة الأولى لاستصلاح وزراعة مساحة 460 ألف فدانا يجرى إنشاء البنية الأساسية لها وتجهيزها للزراعة، فضلًا عن المشروع القومي لتنمية سيناء وتوصيل مياه النيل إلى سيناء عبر ترعة السلام التي تضيف مساحة 400 ألف فدانا الى الرقعة الزراعية منها 125 ألف فدانا بالمحافظات المجاورة و275 ألف فدانا داخل شمال سيناء، بجانب انشاء 17 تجمعا في سيناء منها 10 تجمعات في وسط سيناء و7 تجمعات في جنوب سيناء.

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المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة التنمية المستدامة الغذاء الأمن مدينة بئر العبد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء

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