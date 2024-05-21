العميد يطلب حسم موقف حجازى.. و4 محترفين خارج الحسابات

حسم حسام حسن المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، مصير الرباعى محمد الننى وعمرمرموش وسام مرسى وأحمد حسن كوكا، من التواجد فى معسكر الفراعنة المقبل.

ويستعد منتخب مصر لخوض معسكر مغلق بداية من يوم 28 مايو الجارى، يتخلله خوض مباراتى بوركينافاسو وغينيا بيساو يومى 6 و10 يونيو المقبل فى الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 .

واستبعد العميد الرباعى المحترف من حساباته بشكل نهائى، حيث تراجع عن رغبته فى استدعاء عمرمرموش لاعب فرانكفورت الألمانى بعد تجاهل اللاعب لمطالبات الجهاز الفنى بشأن تأجيل الخضوع لعملية جراحية فى اليد إلى ما بعد انتهاء المعسكر، فى حين لن يتم استدعاء محمد الننى لاعب أرسنال بسبب الغياب عن المشاركة، وأحمد حسن كوكا بسبب تراجع مستواه.

وفى الوقت نفسه لم يفكر جهاز الفراعنة من الأساس فى ضم سام مرسى، رغم قيادته لفريقه الإنجليزى فى الصعود للدورى الممتاز، وفقا لقناعة حسام حسن بعدد من اللاعبين الذين يؤدون فى نفس المركز وعلى رأسهم حمدى فتحى.

وفى الوقت نفسه طلب العميد من الجهاز الطبي ضرورة حسم موقف أحمد حجازي من معسكر يونيو، بعدما أصيب منذ أسبوعين بالتواء في مفصل الركبة مع فريقه اتحاد جدة، من خلال تقديم تقرير طبى مفصل للجهاز الفنى قبل إعلان القائمة النهائية.

فيما تأكد انضمام الثلاثى محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى ومحمد شريف لاعب التعاون السعودى ومصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسى، ونفس الأمر الثنائى محمود حسن تريزيجيه وحمدى فتحى، على أن يتم عمل برنامج تأهيلى خاص للثنائى منذ انضمامهما للمعسكر، وخاصة حمدى فتحى الذى أنهى موسمه يوم 13 مايو الجارى بخوض آخر مباراة له مع الوكرة القطرى .