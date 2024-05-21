الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

العميد يطلب حسم موقف حجازى.. و4 محترفين خارج الحسابات

منتخب مصر
منتخب مصر

حسم حسام حسن المدير الفنى  للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، مصير الرباعى محمد الننى وعمرمرموش وسام مرسى وأحمد حسن كوكا، من التواجد فى معسكر الفراعنة المقبل.

ويستعد منتخب مصر لخوض معسكر مغلق بداية من يوم 28 مايو الجارى، يتخلله خوض مباراتى بوركينافاسو وغينيا بيساو يومى 6 و10 يونيو المقبل فى الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 .

واستبعد العميد الرباعى المحترف من حساباته بشكل نهائى، حيث تراجع عن رغبته فى استدعاء عمرمرموش لاعب فرانكفورت الألمانى بعد تجاهل اللاعب لمطالبات الجهاز الفنى بشأن تأجيل الخضوع لعملية جراحية فى اليد إلى ما بعد انتهاء المعسكر، فى حين لن يتم استدعاء محمد الننى لاعب أرسنال بسبب الغياب عن المشاركة، وأحمد حسن كوكا بسبب تراجع مستواه.

وفى الوقت نفسه لم يفكر جهاز الفراعنة من الأساس فى ضم سام مرسى، رغم قيادته لفريقه الإنجليزى فى الصعود للدورى الممتاز، وفقا لقناعة حسام حسن بعدد من اللاعبين الذين يؤدون فى نفس المركز وعلى رأسهم حمدى فتحى.

وفى الوقت نفسه طلب العميد من الجهاز الطبي ضرورة حسم موقف أحمد حجازي من معسكر يونيو، بعدما أصيب منذ أسبوعين بالتواء في مفصل الركبة مع فريقه اتحاد جدة، من خلال تقديم تقرير طبى مفصل للجهاز الفنى قبل إعلان القائمة النهائية.

فيما تأكد انضمام الثلاثى محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى ومحمد شريف لاعب التعاون السعودى ومصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسى، ونفس الأمر الثنائى محمود حسن تريزيجيه وحمدى فتحى، على أن يتم عمل برنامج تأهيلى خاص للثنائى منذ انضمامهما للمعسكر، وخاصة حمدى فتحى الذى أنهى موسمه يوم 13 مايو الجارى بخوض آخر مباراة له مع الوكرة القطرى .

منتخب مصر موقف المحترفين معسكر يونيو الجبلاية صلاح

مواد متعلقة

ميركاتو المحترفين| ليفربول يتمسك بـ«صلاح».. و«بريميرليج» يغرى مرموش ومصطفى محمد وتريزيجيه

نجم الأهلى ضمن اختيارات العميد فى معسكر يونيو للمنتخب

الأكثر قراءة

عاجل.. إكسترا نيوز: قصف شديد من المدفعية الإسرائيلية تجاه أغلب أحياء رفح الفلسطينية

عاجل.. ارتفاع عدد الشهداء فى جنين الفلسطينية

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قصف إسرائيلى عنيف فى محيط مسجد الأنصار جنوب رفح (فيديو)

عاجل.. وول ستريت جورنال: ضغوط أمريكية لمنع إصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو

نتنياهو: لا أنوى إعادة التوطين فى غزة

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

إدريس ومحفوظ.. تولستوى أم دوستويفسكى؟!

ماجد حبته

قنبلة «الجنائية» الدخانية!

جلال حمام

ماذا ينتظر إيران بعد رئيسى؟

محمد الراعي

سارق الفرح فى الزمالك

د. أحمد لاشين

ما بعد «رئيسى».. ماذا يحدث فى إيران الآن؟

إبراهيم داود

مفاجآت شاعر عزبة المعاشات يسرى زكى.. بعد رحيله

ماجد حبته

وفاة الرئيس الإيرانى

حسين دعسة

ثلاثة أحداث.. والمجتمع الدولى يغيب عن غزة ورفح الحرب القادمة

صور

معدية أبو غالب: الأهالي في انتظار جثث المفقودين

افتتاح معرض الزهور فى رحاب المتحف المصرى

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

محطة تل أبيب

المزيد

وفد دبلوماسي أوروبي يطلع على انتهاكات المستعمرين بحق المواطنين بالأغوار الشمالية

سر تصريحات نتنياهو وبايدن الغاضبة من الجنائية الدولية

عملية موسعة فى جنين.. والاحتلال ينشر 1000 جندى