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تحقيقات

خبير أثري عن موكب نقل المومياوات: يعيد اكتشاف قيمة مصر الحضارية

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 06:38 م
موكب نقل المومياوات
موكب نقل المومياوات
إيناس سعيد
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مازالت أصداء موكب نقل المومياوات الملكية يصدو في كافة أرجاء العالم وليس مصر فقط انبهارًا واحتفالًا بهذا الحدث الضخم الذي لم يكن يخطر على البال، والذي تم خلاله افتتاح المتحف القومي للحضار ونقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف الجديد بالفسطاط.

◄ أهمية موكب نقل المومياوات عالميًا

عن أهمية الموكب الملكي عالميًا يقول الدكتور عبدالرحيم ريحان، مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بجنوب سيناء بوزارة السياحة والآثار، أنه سيعيد اكتشاف مصر خاصة للأجيال الجديدة في العالم التي تابعت الحدث عبر كل وسائل التواصل الاجتماعي وشاشات التليفزيون، وكذلك اكتشاف العالم القيمة الحضارية لمصر باكتشاف خبيئة الدير البحري عام 1881 وخبيئة أمنحتب الثانى عام 1898 والتي أنشأت بما يسمى بالولع بالحضارة المصرية، وبدأ التفكير في دراسة الآثار المصرية ليخصص علم خاص بمصر يطلق عليه "علم المصريات" حيث لا يوجد علم في أي بلد في العالم باسمها وبدأت أعمال البعثات الأجنبية للتنقيب عن الآثار والتي أسهمت في نشر الوعي بالغرب بقيمة الحضارة المصرية وبدأت الأفواج السياحية تتجه إلى مصر نافذة الحضارة للعالم أجمع.

وأوضح الخبير الأثري، في تصريحات لـ"الدستور"، أن هذا الموكب سيدفع الأجيال الجديدة في أوروبا والعالم وبحب جارف إلى الدعاية المجانية عبر كل وسائل التواصل الاجتماعي لآثار مصر؛ مما سينعكس بشكل كبير على زيادة الإقبال السياحي على مصر لمشاهدة هؤلاء الملوك العظام في موقعهم الجديد والتعرف على معالم هذه الحضارة العظيمة الذي صنعها هؤلاء الملوك بأيدي شعوبهم المخلصة لبلادها وحكامها وهذا سر تفوق الحضارة المصرية على سائر الحضارات وتميزها كقيمة عالمية استثنائية.

◄ أهمية الموكب محليًا للمصريين

وعن أهمية حدث نقل موكب المومياوات الملكية محليًا أشار الدكتور ريحان إلى أنه سيسهم في تعزير الانتماء القومي وإحساس الشباب بقيمة بلادهم وحضارتها العظيمة، وأن يجدوا القدوة في هذه الحضارة التي علمت العالم الكتابة والطب والهندسة وسائر مناحي الحياة الحضارية ويبدأوا في القراءة عنها والحرص على زيارتها؛ مما سيسهم فى تنشيط السياحة الداخلية بشكل كبير، وكذلك رفع درجة الوعى بقيمة هذه الآثار وأهمية السياحة لمصر وهي المصدر الوحيد الذي لا يستفيد منه العاملين بقطاع السياحة فقط بل كل الأنشطة الاقتصادية في الدولة من زراعة وصناعة ونقل وترويج لكافة السلع وفتح فرص عمل جديدة للشباب واستغلال كل الطاقة العاملة في مصر.

وتابع: "عاشت مصر حرة وعاشت قيادتها السياسية الحكيمة المايسترو لهذا الإبداع الحضاري، ولوحة شرف لوزارة السياحة والآثار بقيادة الإنسان قبل كل شئ الدكتور خالد العناني والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وكل الآثاريين والمرممين والمهندسين والإداريين ورجال الأمن والعمال وكل من ساهم فى هذا الإنجاز التاريخى فهم شرفاء هذا الوطن التى ستحفر أسماؤهم بحروف من نور.

◄ المصريين إيد واحدة

ومن هذا المنطلق طالب ريحان أن تعمل كل أجهزة الدولة والإعلام على استمرار هذه الصيحة وهذه الشرارة الذي أطلقها رئيس مصر في منظر رائع وهو يسير بمتحف الحضارة ليستقبل ملوك مصر ليعلن للعالم أن مصر ولدت من جديد في هذا اليوم، كما طالب بتدريس مادة الحضارة في كل مراحل التعليم وفي الجامعات وأن تكون زيارة الآثار واجبة على الجميع وأن يكتب عنها التلاميذ ويتم تقيمهم كنشاط خاص رئيسى ضمن المناهج الدراسية.

وطالب الدكتور ريحان أن تبدأ كل أجهزة الدولة في نشر الوعي الحضاري والسياحي في كل مكان والسمو بكل مناحي الحياة الحضارية من فنون وأداب وموسيقى، ومحاربة كل مظاهر التلوث السمعي والبصري بعد مشاهدتنا لكل هذا الجمال وسماعنا لعذوبة الموسيقى الراقية؛ مما يعنى أننا قادرون على صنع وخلق الجمال وأن تنتشر الفنون التشكيلية خارج القاعات والمعارض المغلقة لتزين الميادين وجدران المترو بدلًا من الإعلانات المنفرة، وتزين مياديننا اللوحات والنافورات وأن تمنع كل مظاهر العبث بجمال مصر وأن نخلق بانوراما جمالية لكل موقع سياحي وأثري في مصر وكل مكان في مصر هو موقع سياحي.

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