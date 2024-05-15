وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يدعو نتنياهو إلى رفض الحكم العسكري في غزة

دعا وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، حكومة الاحتلال إلى اتخاذ قرار بشأن الحكم في غزة بعد الحرب.

وقال جالانت إنه بعد وقت قصير من هجمات 7 أكتوبر، روج لخطة لتشكيل إدارة فلسطينية جديدة غير مرتبطة بحماس لكنه "لم يحصل على أي رد" من مختلف منتديات الحكومة الإسرائيلية، وفقا لتقرير رويترز.

وأضاف أن هذا يعني فعليا نظاما عسكريا في غزة، وهو ما قال إنه لن يوافق عليه، وفقا للتعليقات التي نقلتها صحيفة هآرتس. كما نقل عن الوزير الإسرائيلي قوله: قريباً، سيُطلب منا اتخاذ قرار بشأن كيفية إعادة [الإسرائيليين] إلى منازلهم في الشمال – من خلال اتفاق أو من خلال العمل العسكري.

علاقة إسرائيل بالولايات المتحدة "قوية ومستقرة" رغم الخلافات



وأوضح أن علاقة بلاده مع الولايات المتحدة "ضرورية وقوية ومستقرة" على الرغم من "الاختلافات في الرأي"، لافتا إلى أنه يريد أن “يوضح أن الولايات المتحدة كانت أول من وقف معنا بالأفعال، وليس بالأقوال”، حسبما ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وتابع جالانت، في تصريحات مستترة لسياسيين آخرين، “نحن نحل الخلافات في الغرف المغلقة، وليس في المقابلات أو في التغريدات”.

وتأتي تعليقات الوزير الإسرائيلي وسط تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تمضي قدمًا في حزمة مساعدات أسلحة بقيمة مليار دولار لإسرائيل تشمل قذائف دبابات ومدافع هاون ومركبات تكتيكية مدرعة، بعد أسبوع فقط من إعلان جو بايدن أنه أخر شحنة أسلحة إلى إسرائيل بسبب مخاوف من احتمال استخدامها في غزو كبير لرفح.

وقُتل ما لا يقل عن 35,233 شخصًا في غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة في القطاع يوم الأربعاء.