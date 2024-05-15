سماح أبو بكر: أنا تربية جدتي ومدرس الفرنسية دفعني لقراءة المتنبي

بدأت منذ قليل، فعاليات الندوة الأولى لمعرض زايد لكتب الطفل مع شخصية المعرض الكاتبة سماح أبو بكر، بعنوان “صورة الفتاة في أعمالها الإبداعية ”، ويديرها الكاتب والأكاديمي دكتور محمد سيد عبد التواب.

سماح أبو بكر: أجيد أربع لغات إلا أنني أحب لغتي العربية

واستهل الكاتب محمد سيد عبد التواب حديثه، بالإشارة إلي أن سماح أبو بكر بمثابة سفيرة الطفولة في بر مصر، عملت عبر إبداعاتها لتشكيل وجدان أطفال مصر. نناقش اليوم صورة الفتاة في أعمال سماح أبو بكر، والتي تمثل قضية هامة في أدب الأطفال.

وأوضح “عبد التواب”: نبدأ من السلسلة الأولي التي جاءت تحت عنوان “ريهام وحروف الكلام”، تلك الفتاة المحبة جدا للغة العربية، والتي جاءت لتقدم اللغة العربية برشاقة وحب. تقدم للغة العربية من منظور مختلف.

من جانبها، قالت سماح أبو بكر: كان هناك أساتذة أقدر مني يستحقون هذا، ولاشك أن تكريمي باختياري لشخصية معرض الشيخ زايد لكتب الطفل، يعطيني حافز ودافع لأن أضيف شيء في مشروعي.

وتابعت: بالرغم من أنني أجيد أربع لغات إلا أنني أحب لغتي العربية، ومن المثير للدهشة أن من دفعني لحب العربية هو معلم اللغة الفرنسية، والذي دفعني لقراءة المتنبي باللغة العربية وأنا في عمر الثانية عشر، وقرأت الرافعي في عمر الرابعة عشر.

هذه الكتابات دفعتني لمحبة اللغة العربية، وأخذت على عاتقي أن أقدم شيء للغة العربية مرتبطة بالطفل، ولكن في صورة بسيطة لأن الطفل ابن الدهشة.

وأكملت: بدأت عملي للأطفال عبر الدراما، تحديدا عبر شبكة صوت العرب، ونجحت من خلال أعمالي والتي لاقت قبولا ونجاحا وحصلت على جوائز.

ولفتت "أبو بكر" إلى أن نادر أبو الفتوح هاتفني ليسألني عن أعمالي والجديد وطلب مني أن أخذ تقاريره المكتوبة عن أعمالي لتكون هي أفضل الجوائز التي تحصلت عليها إلى الآن.

أشارت سماح أبو بكر إلى أن شخصية ريهام كانت شخصية محبة للغة العربية، ريهام التي جاءت عبر سلسلة ريهام وحروفها كانت لابد أن أقدم فيها مغايرة بدءا من استعراض الفروق بين الفناء والفناء، والجبن والجبن وغيرها كل هذا جاء في سياق درامي.

وحول أيهما تختار لأدب الأطفال؟ شددت سماح أبو بكر علي: أرفض طبعا الكتابة بالعامية للأطفال خاصة أنني يمكن وصفي من هؤلاء الذين تربوا في مدرسة المتنبي.

وعن علاقتها مع جدتها، قالت سماح أبو بكر: لمدة حمس سنوات تربيت في بيت جدتي،،كانت حكاءة رائعة وحكيمة، عرفت عبرها البوصيري وغيرهم.

عندما زرت بيت جوته وعرفت عنه أن والدته كانت تروي له كل يوم قصه لا تكملها، وثاني يوم يكمل هو القصة، هذا ما كان يحدث معي وجدتي. ومن من بوشكين وصولا إلى الأخوين رحباني تربطهم علاقات وطيدة بجداتهم.

جدتي ساهمت بشكل كبير في تكويني وهي من شكلت وجداني في سنواتي الأولى ودفعتني لمحبة الشعر واللغة العربية.