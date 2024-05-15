برلمانى: فوز الرئيس السيسى بجائزة برلمان البحر المتوسط للسلام صادف أهله

قال النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بجائزة برلمان البحر المتوسط للسلام اختيار صادف أهله، مؤكدا أنه بمثابة تتويج لجهود مصر في تخفيف حدة الحرب على غزة من خلال إنفاذ أكبر قدر من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع وكون مصر ركيزة أساسية في حفظ أمن وسلامة المنطقة.

وأوضح "البدري" في تصريحات له، أن منح الرئيس عبدالفتاح السيسي، جائزة برلمان البحر الأبيض المتوسط لعام 2024، بعنوان "بطل السلام"، لجهوده المضنية في تحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال الهدنة التي دامت لعدة أيام، وتسهيل إيصال المساعدات الحيوية إلى السكان الفلسطينيين، وتأمين إطلاق سراح الرهائن، حيث لعبت قيادته الحكيمة وتفانيه دورا محوريا في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.



وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن مساعي مصر المستمرة لتقديم المساعدة الإنسانية إلى غزة، والتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار، والدعوة إلى حل الدولتين تتوافق مع المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة، وأن التزام الدولة بمنع المزيد من تصعيد الصراعات يؤكد دورها الحاسم في حماية السلام والأمن الدوليين والإقليميين.

وأشار إلى أن فوز الرئيس السيسي بجائزة برلمان البحر الابيض المتوسط 2024، في براغا، بالبرتغال، وتكريم الحفل له كقيادة مثالية، يأتي في إطار مساهماته الجديرة بالثناء في تعزيز السلام والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مشيرا إلى أن مصر منذ اللحظة الأولى للحرب على قطاع غزة سعت للتهدئة وتقود مفاوضات سخية لإيقاف الحرب، فضلا عن التخفيف عن الشعب الفلسطيني من وطأة صعوبة الأوضاع الإنسانية بغزة، وهي مواقف تدعو للفخر والاعتزاز واستحقت إشادة دولية منقطعة النظير.