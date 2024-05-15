سفير مصر بالبرتغال: الرئيس السيسى له جهود ملموسة فى إحلال السلام بالمنطقة

في حفل بهيج بمدينة براجا البرتغالية، وبحضور ممثلين عن 43 دولة، استلم السفير المصري وائل النجار، درع جائزة بطل السلام لعام 2024، وذلك نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تقديرًا لمساعيه المتواصلة في دعم السلام بمنطقة الشرق الأوسط. الجائزة، التي منحها برلمان البحر المتوسط، تأتي كإشادة بالدور الذي لعبته مصر في تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة.

أعرب السفير النجار، خلال كلمته أثناء تسلم جائزة بطل السلام 2024 نيابة عن الرئيس السيسي، والتي نقلها برنامج "على مسئوليتي"، حصريًا على قناة صدى البلد، عن فخره العميق بتسلم الجائزة نيابة عن الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن هذا التكريم يعد تثمينًا للجهود الدءوبة التي بذلتها القيادة المصرية لمواجهة التحديات وتحقيق السلام، وأكد أن مصر، التي تعتبر ركيزة للسلام في الإقليم، ستواصل دورها كداعم أساسي للسلام.

وفي سياق متصل، تطرق السفير إلى الجهود المصرية الحثيثة خلال الأزمة في غزة، حيث سعت الدولة لتقديم المساعدات الإنسانية والعمل مع الشركاء الدوليين لوقف إطلاق النار والحد من الخسائر البشرية، وأشاد بالمساعي المصرية لإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة ودعم حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.