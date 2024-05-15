الفريق كامل الوزير: القروض ركيزة أساسية لتمويل المشروعات القومية (فيديو)

شدد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على أهمية القروض كأحد الأساليب الفعّالة لتمويل الموازنة العامة، مشيرًا إلى أنها تُستخدم عند الحاجة لإقامة مشروعات ضخمة تخدم التنمية الاقتصادية، خاصةً في ظل عدم توافر السيولة المالية الكافية.

وأوضح الوزير خلال لقائه الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، أن الدراسات الاقتصادية للمشروعات تُظهر إمكانية استرداد قيمة القروض بدءًا من العام الخامس وحتى العشرين عامًا من تشغيل المشروع.

وأشار إلى أن شركة سيمنز الألمانية، المُنفذة للمشروع، قدمت تسهيلات ائتمانية بالتعاون مع بنوك ألمانية وإيطالية، تقديرًا لدور مصر البارز في تحقيق الاستقرار الأمني بمنطقة الشرق الأوسط.

وأضاف أن شركة سيمنز تسعى لترك بصمتها في مصر من خلال المساهمة في إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع، مما يُعد خطوة مهمة نحو تطوير البنية التحتية للنقل في البلاد.