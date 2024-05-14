مصر تحدد موعدًا نهائيًا لإصدار بطاقات الإعفاء للأجانب.. اللواء كدوانى يكشف (فيديو)

في تطور جديد للسياسات الداخلية، أعلن اللواء يحيي كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، عن إجراءات حكومية جديدة تتعلق بالأجانب المقيمين في مصر.

قال كدواني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، على قناة صدى البلد، إن الحكومة قد حددت نهاية شهر يونيو كموعد نهائي للأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة لاستخراج بطاقات الإعفاء اللازمة، مؤكدًا أنه بدءًا من الأول من يوليو 2024، ستتوقف جميع الخدمات الحكومية للأجانب الذين لم يحصلوا على هذه البطاقات.

وأشار إلى أن مصر ما زالت ترحب باللاجئين، كما أن القرار الحكومي الصادر في يناير 2024 يلزم الأجانب واللاجئين الذين يقيمون بطريقة غير قانونية بالتقدم للحصول على بطاقة إقامة وهوية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

وتابع "كدواني": يمكن للأجانب الحصول على بطاقة هوية لاجئ من خلال دفع رسوم الإقامة وغرامات التأخير، والتي تقدر بحوالي ألف دولار أمريكي، يتم تحويلها عبر البنوك أو مكاتب الصرافة المعتمدة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنظيم وضع الأجانب في البلاد وضمان الالتزام بالقوانين المصرية.