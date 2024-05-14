الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مصر تحدد موعدًا نهائيًا لإصدار بطاقات الإعفاء للأجانب.. اللواء كدوانى يكشف (فيديو)

الأجانب المقيمين
الأجانب المقيمين في مصر

في تطور جديد للسياسات الداخلية، أعلن اللواء يحيي كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، عن إجراءات حكومية جديدة تتعلق بالأجانب المقيمين في مصر.

قال كدواني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، على قناة صدى البلد، إن الحكومة قد حددت نهاية شهر يونيو كموعد نهائي للأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة لاستخراج بطاقات الإعفاء اللازمة، مؤكدًا أنه بدءًا من الأول من يوليو 2024، ستتوقف جميع الخدمات الحكومية للأجانب الذين لم يحصلوا على هذه البطاقات.

وأشار إلى أن مصر ما زالت ترحب باللاجئين، كما أن القرار الحكومي الصادر في يناير 2024 يلزم الأجانب واللاجئين الذين يقيمون بطريقة غير قانونية بالتقدم للحصول على بطاقة إقامة وهوية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

وتابع "كدواني": يمكن للأجانب الحصول على بطاقة هوية لاجئ من خلال دفع رسوم الإقامة وغرامات التأخير، والتي تقدر بحوالي ألف دولار أمريكي، يتم تحويلها عبر البنوك أو مكاتب الصرافة المعتمدة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنظيم وضع الأجانب في البلاد وضمان الالتزام بالقوانين المصرية.

اللواء يحيي كدواني لجنة الدفاع والأمن القومي مجلس النواب الأجانب المقيمين المقيمين في مصر صالة التحرير عزة مصطفى تراخيص الإقامة بطاقات الإعفاء مصر الأجانب واللاجئين اللاجئين بطاقة هوية لاجئ رسوم الإقامة دولار مكاتب الصرافة البنوك تنظيم وضع الأجانب

الأكثر قراءة

عاجل| مصدر مسئول: إسرائيل تسعى لتحميل مصر مسئولية عدوانها على قطاع غزة

مصر ترد رسميًا على "مطالب إسرائيل بفتح معبر رفح"

عاجل.. ثالوث الفشل الاستخباراتى الإسرائيلى.. تقرير عبرى يفضح تل أبيب

ضبط أجنبى يتنمر على الفتيات فى الجيزة

تهديد بإسقاط القيد وضياع المعاش.. أزمة تواجه محامي الإدارات القانونية| تفاصيل

"مفيش فرح الساعة 12".. ماذا قال دفاع سائق أوبر المتهم باغتصاب فتاة مدينة نصر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

صورة طه حسين

ماجد حبته

ذكرى النكبة القديمة!

محمد عبيد المهيري

قمة المنامة: الاجتماع الفاصل لحماية المنطقة العربية

عبد الرحيم طايع

لماذا نحتفظ بالكراكيب؟!

جلال حمام

الرئيس الأمريكى فى ورطة

علي سعدة

للدين رب يحميه

حسين دعسة

هل تترك الولايات المتحدة الأمريكية طاولة الحرب العدوانية على غزة؟

أحمد بهاء الدين شعبان

ما بعد الاجتياح!

صور

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

ردود دولية غاضبة بسبب استمرار حرب غزة.. والاحتلال يواصل التصعيد

جيش الاحتلال يشن هجمات صاروخية على مناطق لحزب الله جنوب لبنان

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟