الخارجية الأمريكى تعلن عن تمويل عسكرى أجنبى لأوكرانيا بقيمة مليارى دولار

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، عن توفير ملياري دولار إضافية من التمويل العسكري الأجنبي لأوكرانيا، وقال إنه يتم نقل الأسلحة والذخيرة التي تشتد الحاجة إليها إلى الخطوط الأمامية.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي في كييف، متحدثًا إلى جانب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا: "أوكرانيا تواجه هذا الهجوم الروسي الوحشي المتجدد"، مضيفًا أنه ناقش تسليم الأسلحة مع كوليبا والرئيس فولوديمير زيلينسكي.

استدعاء الذخيرة والمدرعات والصواريخ والدفاعات الجوية

وقال بلينكن: "نقوم باستدعاء الذخيرة والمدرعات والصواريخ والدفاعات الجوية، نستعجلها للوصول إلى الخطوط الأمامية لحماية الجنود، وحماية المدنيين"، لافتًا إلى أن الدفاعات الجوية "أولوية قصوى".

وقال بلينكن أيضًا إن واشنطن تدعم بقوة قمة السلام الأوكرانية المقرر عقدها الشهر المقبل في سويسرا.

وقُتل أو جُرح ما لا يقل عن 1993 طفلًا في أوكرانيا منذ أن شنت موسكو غزوًا واسع النطاق في فبراير 2022، وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، مكررة الدعوات لوقف إطلاق النار.

أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أمس الثلاثاء، بأن طفلين على الأقل يفقدان حياتهما في أوكرانيا كل يوم.

وقالت الوكالة في بيان لها: "إن أطفال أوكرانيا بحاجة ماسة إلى الأمان والاستقرار والوصول إلى التعلم الآمن وخدمات حماية الطفل والدعم النفسي والاجتماعي. وأكثر من أي شيء آخر، يحتاج أطفال أوكرانيا إلى السلام".

وقالت اليونيسف إن الحرب في أوكرانيا "أثرت بشكل ضار" على الصحة العقلية ورفاهية الأطفال، مضيفة أن نصف المراهقين يعانون من مشاكل في النوم. يعاني واحد على الأقل من كل خمسة من الأفكار المتطفلة وذكريات الماضي.

ووفقًا للتقرير، فقد تم حرمان ما يقرب من نصف الأطفال المسجلين في المدارس في أوكرانيا من التعليم الشخصي. وأضافت اليونيسف أن ما يقرب من مليون طفل في جميع أنحاء البلاد لا يستطيعون الوصول إلى أي تعليم شخصي "بسبب انعدام الأمن".

في وقت سابق من هذا العام، أفادت شبكة "سي إن إن" عن أطفال أوكرانيين يدرسون في مدارس محصنة تم بناؤها حديثًا في مدينة خاركيف الشمالية، مع هطول الضربات الروسية اليومية في سماء المنطقة.