الأربعاء 15 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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القاهرة الإخبارية: انقسام حاد ودعوات لإقالة جالانت.. هزة داخلية كبرى فى إسرائيل

جالانت
جالانت

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن المبرر الذي يستخدمه وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير ووزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش اللذان دعيا إلى ضرورة إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، يتمثل بأن جالانت يدعم إقامة دولة فلسطينية في داخل قطاع غزة، وسموتريتش معقبًا على بيان وزير الدفاع الأخير قال إنه يعطي مكافأة لـ"الإرهابيين" على حد تعبيره في قطاع غزة، بعد تنفيذهم هجوم السابع من أكتوبر وبأنه يوافق على إقامة الدولة الفلسطينية.

وأضافت أبوشمسية، اليوم الأربعاءـ خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن سموتريتش عادة يهاجم السلطة الوطنية الفلسطينية ويزعم أنها تدعم وتتماهى مع الإرهاب ولذلك عادة ما يلوح بضرورة الحفاظ على أموال المقاصة وعدم تمريرها للسلطة الوطنية.

وأوضحت، أن بن غفير طلب هذا رسميًا من نتنياهو بإقالة جالانت من خلال تغريدة له على حسابه، ولربما هذه المرة العاشرة التي يطلب فيها بن غفير من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضرورة إقالة وزير الدفاع، والذي يقول بأن جالانت يساوي ما بين الحكم العسكري أو بين وجود جيش الاحتلال في غزة وبين حركة حماس وخاصة بعد أن طالب جالانت بضرورة أن يكون هناك حل حاسم وخطة استراتيجية واضحة من قِبل الحكومة الإسرائيلية فيما يسمى إسرائيليًا باليوم التالي على قطاع غزة.

القاهرة الإخبارية سموتريتش قطاع غزة بن غفير إقالة جالانت

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