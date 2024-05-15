المشدد 10 سنوات لطبيب تجميل وآخر بتهمة إحراز المواد المخدرة فى الدقى

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، طبيب جراحة تجميل وعاطل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامهم بإحراز جوهر مخدر البيئدين بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا بمنطقة الدقي.

جاء في أمر الإحالة أن النيابة العامة تتهم "ا. خ"، دكتور جراحة تجميل 30 سنة، و"ع. ا" عاطل 30 سنة لأنهما في يوم 13/6/2022 بدائرة قسم الدقي بمحافظة الجيزة، حازا وأحرزا جوهرًا مخدرًا "البيئدين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا على النحو المبين بالأوراق، حازا وأحرزا مادة من المواد التي تخضع لقيود المواد المخدرة البنزوديازيبين بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا على النحو المبين بالتحقيقات.

ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن العينة العشوائية الخاصة بالمضبوطات شملت: