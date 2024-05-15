الأربعاء 15 مايو 2024
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حوادث

المشدد 10 سنوات لطبيب تجميل وآخر بتهمة إحراز المواد المخدرة فى الدقى

محكمة - ارشيفية
محكمة - ارشيفية

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، طبيب جراحة تجميل وعاطل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامهم بإحراز جوهر مخدر البيئدين بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا بمنطقة الدقي.

 

جاء في أمر الإحالة أن النيابة العامة تتهم "ا. خ"، دكتور جراحة تجميل 30 سنة، و"ع. ا" عاطل 30 سنة لأنهما في يوم 13/6/2022 بدائرة قسم الدقي بمحافظة الجيزة، حازا وأحرزا جوهرًا مخدرًا "البيئدين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا على النحو المبين بالأوراق، حازا وأحرزا مادة من المواد التي تخضع لقيود المواد المخدرة البنزوديازيبين بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا على النحو المبين بالتحقيقات.

 

ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن العينة العشوائية الخاصة بالمضبوطات شملت: 

  • 20 أمبولا للبثيدين المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
  • 50 قرصا للبرومان پیام أحد مشتقات البنزوديازيين المدرج بالجدول الثالث من جداول قانون المخدرات.
  • 10 أقراص للديازيبام أحد مشتقات البنزوديازيين المدرج بالجدول الثالث من جداول قانون المخدرات
  • 10 أمبولات للبتيدين المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
  • 60 قرصا للبرازولام احد مشتقات البنزوديازيين المدرج بالجدول الثالث من جداول قانون المخدرات.
  • 6 أمبولات للميدازولام أحد مشتقات البترود بازيين المدرج بالجدول الثالث من جداول قانون المخدرات.
محكمة جنايات جنوب الجيزة دكتور جراحة تجميل السجن المشدد لمدة 10 سنوات منطقة الدقى حوادث الدستور

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