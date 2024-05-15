فاركو يهزم بلدية المحلة بهدف في الدوري

حقق فريق فاركو الفوز على بلدية المحلة بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن الجولة 23 من بطولة الدوري.

سجل شكري نجيب هدف المباراة الوحيد لصالح فاركو في الدقيقة 54 من عمر المباراة من ركلة جزاء.

ارتفع رصيد فاركو عند 19 نقطة في المركز الخامس عشر وتوقف رصيد بلدية المحلة عند 19 نقطة في المركز السادس عشر.

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أحداث المباراة

في الدقيقة 12 ركلة ركنية للمحلة من جهة اليمين نفذها ماجد هاني بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها دفاع فاركو عن مناطق الخطورة.

في الدقيقة 13 كرة عرضية من ماجد هاني لاعب بلدية المحلة إلى داخل منطقة جزاء فاركو أمسك بها الحارس محمود السيد.

في الدقيقة 15 نفذت الركلة الحرة بعرضية من محمد فخري إلى داخل منطقة الجزاء قابلها ياسين مرعي برأسية أبعدها الحارس أحمد حسين من منتصف مرماه فردت الكرة للاعب فاركو شكري نجيب ولكنه كان متسللا.

بطاقة صفراء من نصيب جيفرسون إنكادا لاعب فاركو بعد اعاقته محاولة مرور محمد أميسي من جهة اليسار.

في الدقيقة 54 ركلة جزاء لفاركو بعد لمسة يد على لاعب بلدية المحلة نور الزمان الزموري داخل منطقة الجزاء.

واستطاع شكري نجيب أن يسدد ركلة الجزاء بنجاح في الدقيقة 54 من عمر المباراة.

ركلة حرة لبلدية المحلة من مكان جيد على حدود منطقة الجزاء جهة اليمين بعد اعاقة من أحمد البحراوي لمحاولة مرور حسام أشرف.

في الدقيقة 70 كرة عرضية من عشام حافظ لاعب بلدية المحلة من جهة اليمين قابلها وحيد محسن برأسية من داخل منطقة الجزاء ردت من دفاعات فاركو.

في الدقيقة 76 تسديدة من هشام حافظ لاعب بلدية المحلة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن.

ركلة ركنية لبلدية المحلة من جهة اليسار نفذها وحيد محسن بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء ابعدها الحارس محمود السيد عن مناطق الخطورة.

في الدقيقة 90 كرة عرضية من سيف تيري لاعب فاركو من جهة اليسار قابلها عمرو ناصر بتسديدة من داخل منطقة الجزاء أمسك بها حارس بلدية المحلة أحمد حسين من يمين مرماه.

