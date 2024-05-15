نادي القصة وصندوق التنمية الثقافية يكرمان السيد نجم وسمير الفيل بسينما الهناجر.. السبت

يقيم نادي القصة، برئاسة الكاتب محمد السيد عيد؛ بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، احتفالية لتكريم الكاتبين الدكتور السيد نجم، والكاتب سمير الفيل، وذلك لفوزهما مؤخرا بجوائز عربية مرموقة ؛ وذلك بسينما الهناجر الأوبرا يوم السبت 18 مايو الساعة السادسة والنصف مساء؛ حيث فاز دكتور السيد نجم بجائزة فلسطين العالمية عن رواية "شامخ البطل الصغير" عن دار المعارف، وفاز الكاتب سمير الفيل بجائزة الملتقي في القصة القصيرة عن مجموعة "دمى حزينة" الصادرة عن دار بتانة.

يشارك في اللقاء الكتاب محمد السيد عيد، الذي يقدم درع النادى لهما، ويقدم مشاركات نقدية لكتاب حسن الجوخ كل من محمد عبد الحافظ ناصف وعبده الزراع وفكري داوود وعاطف عبيد وأحمد عبده، ويدير اللقاء الدكتور أحمد الباسوسي.

والسيد نجم روائي وقاص، كتب أكثر من 10 روايات و6 مجموعات قصصية أحدثها "جدران مرتفعة بلا ظلال"٬ وأيضا كتب 22 كتابا فى أدب الطفل.

من أبرز أعماله: رواية "ضجيج الضفادع"، أطياف إبداعية في مواجهة العنف دراسة نقدية ــ "يا بهية وخبريني" ثلاث روايات قصيرة ــ "أشياء عادية في الميدان" رواية ــ "أوراق مقاتل قديم" مجموعة قصصية ــ "العتبات الضيقة" رواية وغيرها.

جدير بالذكر أن سمير الفيل شاعر وكاتب مسرحي وروائي، وصحفي وقاص مصري وُلد في السادس عشر من يناير عام 1951 بمدينة دمياط.

ألف سمير الفيل العديد من المؤلفات التي تنوعت ما بين المجوعات القصصية، والروايات، والدواوين الشعرية، ومنها: رجال وشظايا، جبل النرجس، حمام يطير، أتوبيس 77.

وحصد سمير الفيل بتكريم العديد من الجهات المحلية والعربية، وحصل على عدة جوائزة أدبية من أهمها:جائزة الدولة التشجيعية للتفوق في الآداب في فرع القصة القصيرة عام 2016 عن مجموعته القصصية “جبل النرجس”.

كما فاز بجائزة يوسف أبو رية من اتحاد كتّاب مصر عام 2017 عن مجموعته القصصية «حمام يطير»، وجائزة ساويرس الثقافة لأفضل مجموعة قصصية لعام 2020 في فرع كبار الأدباء عن مجموعته القصصية “أتوبيس خط 77”.