رئيس "نادى القصة": مصر تغاضت عن خلافها مع حماس من أجل فلسطين

قال محمد السيد عيد، رئيس نادي القصة، إن الموقف المصري واضح تجاه فلسطين منذ اليوم الأول للحرب في غزة، رغم أن هناك خلافًا بين مصر والإخوان متمثلين فى حركة حماس، إلا أن الدولة المصرية تغاضت عن تلك الخلافات ووقفت إلى جوار غزة وأهلها، وقدمت المعونات إلى أبعد حد؛ وكذلك قامت مصر بجهد سياسى ودبلوماسى عظيم من أجل وقف المجازر التي تتم هناك.

مصر تغاضت عن خلافها مع حماس من أجل فلسطين

وأضاف "عيد" في تصريحات لـ"الدستور"، أن دور مصر ليس مجرد وسيط، لكنها تقوم بما هو أكثر من هذا في محاولة للضغط على هذا الطرف أو ذاك، وبمحاولة التدخل لدى الولايات المتحدة باعتبارها قوة ضاغطة على إسرائيل ووصل الأمر أخيرًا إلى التهديد بإلغاء معاهدة كامب ديفيد إذا واصلت إسرائيل اعتداءها على رفح.

ولم تكتف مصر بكل هذا بل تضامنت مع جنوب إفريقيا فى الدعوى التى رفعتها أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، وأن مصر لم تدخر جهدًا فى دعم القضية الفلسطينية ودعم الفلسطينيين فى غزة وغير غزة.

ذكرى النكبة

وتمر هذه الأيام ذكرى النكبة الـ76؛ وهي مصطلح فلسطيني يعبر عن المأساة الإنسانية المتعلقة بتشريد عدد كبير من الشعب الفلسطيني خارج دياره.

وهو الاسم الذي يطلقه الفلسطينيون على تهجيرهم وهدم معظم معالم مجتمعهم السياسية والاقتصادية والحضارية عام 1948، وهي السنة التي طرد فيها الشعب الفلسطيني من بيته وأرضه وخسر وطنه، لصالح إقامة إسرائيل.