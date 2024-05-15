الأربعاء 15 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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متحدث "الوزراء": المخرج الحقيقي للاقتصاد المصري الاستمرار في الإجراءات الإصلاحية

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصر تسلمت 14 مليار دولار الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة، بخلاف قيمة الوديعة الإماراتية 6 مليارات دولار.

وأضاف "الحمصاني" في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن الـ6 مليارات دولار وديعة إماراتية دولارية موجودة لدى البنك المركزي، وبدأ التعاون مع الجانب الإماراتي في إجراءات التنازل عن قيمة الوديعة وتحويلها لما يعادلها بالجنيه المصري، وبالتالي سيتمكن الجانب المصري دفع قيمة الوديعة للشركة بالجنيه المصري، وسيتم استخدام المعادل بالجنيه المصري في استثمارات مشروع رأس الحكمة.

وأوضح أن إجمالي استثمارات مشروع رأس الحكمة على مدى سنوات عمره هو ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء وتصل إلى عشرات المليارات من الدولارات.

وأكد أن الحصول على السيولة الدولارية من جذب الاستثمارات والصفقات الضخمة تمثل أهمية في مساعدة الدولة على تجاوز التحديات الراهنة واتخاذ بعض الإجراءات العاجلة لضبط سعر الصرف وإتاحة المزيد من السلع في الأسواق، لكن الحل الجذري الحقيقي هو الاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وتابع: "بمعنى الاستمرار فيما بدأته الدولة المصرية من إجراءات إصلاحية في محاورها الثلاثة، المحور الأول الإصلاحيات الهيكلية ودعم دور القطاع الخاص وتنفيذ سياسية ملكية الدولة وزيادة استثماراته على مدى السنوات المقبلة، والاستمرار في تطبيق السياسة النقدية وضبط سعر الصرف وخفض التقديم، والعمل على خفض نسبة الدين من إجمالي الناتج المحلي".

الاقتصاد الاقتصاد المصرى صفقة رأس الحكمة محمد الحمصاني المستشار محمد الحمصاني الحياة اليوم

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