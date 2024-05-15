الفريق كامل الوزير يكشف عن خطط توسعية للقطار الكهربائى السريع نحو الإسكندرية

أعلن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن جهود متواصلة لتحقيق تقدم ملموس في مشروعات البنية التحتية الوطنية، مؤكدًا العمل المستمر والدؤوب للفرق الهندسية والعمالية على مدار الساعة.

شدد الوزير خلال لقائه الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، الذي يُبث عبر قناة "صدى البلد"، على أن العمل لا يتوقف حتى في أيام العطل، بهدف إنجاز المشروعات ضمن الجداول الزمنية المحددة، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 200 شركة مصرية تعمل بكد وجهد في الخط الأول للقطار الكهربائي السريع، الذي يمتد لمسافة 660 كيلومترًا من السخنة وحتى مطروح.

وأوضح أن الخطط الطموحة لا تتوقف عند هذا الحد، حيث يجري العمل على دراسة إمكانية تمديد القطار الكهربائي السريع ليشمل محطات رئيسية داخل الإسكندرية مثل محرم بك وبرج العرب والعامرية، مؤكدًا أن هذا المشروع لا يخدم الأغراض التنموية والاقتصادية فحسب، بل يعود بالنفع أيضًا على المواطنين في تسهيل تنقلاتهم.