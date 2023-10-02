الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى: كفاية برامح طبخ ولازم نوعى بناتنا تحافظ على نفسها

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن اكتشاف مرض سرطان الثدي في المرحلة الأولى 29% نسبة غير مرضية، مشددًا على أنها "يجب أن تكون صفر".

حكاية وطن

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته ضمن فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز": "ونرضى ليه بالنسبة دي والمصريين يرضوا ليه، لازم نشرح ونتكلم ونقول الأفكار، لازم نعلم الناس إزاي تكشف على نفسها وندعوا البنات أنها تتعلم إنهم يخلوا بالهم من الموضوع ده علشان ما تتجرحش ولا يتكسر خاطرها".

وتابع: "أى حاجة من دى لما نعرفها بدرى بتبقى تكلفتها قليلة ومش بنتكلم في التكلفة هنا، وهذا ما جعلنا نقوم بالمباردة، لدينا فرصة للشرح، لأن النسبة 29% كتير، وممكن نخليها صفر".

وعلق على كثرة برامج الطبخ مرددًا: "بدل أن نلح على المطبخ في القنوات الـ4 كل شوية مطبخ مطبخ، مفيش برنامج شوفته بيتكلم في عادات صحية ورياضية محدش بيتكلم فيه خالص، لازم يبقى في توعية، مش علشان إحنا مش قادرين نعالج، لكن علشان اللى بيتأذى بيتألم وإحنا مش عاوزين حد يتألم".

الرئيس عبدالفتاح السيسي سرطان الثدي حكاية وطن الرؤية والإنجاز البنات

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