كاتب صحفى: كلمة الرئيس السيسى تضع العالم أمام مسئوليته

أكد الكاتب الصحفي محمد الجالي، أن كلمة الرئيس السيسي أمام قمة البحرين تضع العالم كله أمام مسئوليته فيما يتعلق بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، فضلا عن التحذير من التدخل العسكري في رفح الفلسطينية لما لذلك من تبعات.

وأوضح محمد الجالي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، على قناة "دي إم سي"، أن اجتياح رفح الفلسطينية سيؤثر على المنطقة والإقليم، مؤكدًا أن كلمة الرئيس تعكس أن مصير المنطقة لا يجب أن يكون في يد دعاة الحروب، لكن مصيرها بيد الشعوب العربية المؤمنة بالسلام.

وأشار الجالي، إلى أن أجندة الرئيس السيسي حافلة باللقاءات الثنائية مع عاهل الأردن والرئيس العراقي والرئيس الفلسطيني والجيبوتي، مؤكدًا أن قضية غزة كانت في القلب من القضايا وفي توافق في الرؤى بضرورة وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية وتحذير من إقدام الجيش الإسرائيلي على أي عملية عسكرية في رفح، كما تناولت المباحثات الوضع في باب المندب والبحر الأحمر وتأثير ما يحدث على استقرار البحر الأحمر وشعوب والعالم كله وليس المنطقة فحسب.