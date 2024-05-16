الآن.. تحميل نماذج الوزارة الاسترشادية للصف الثالث الإعدادي 2024 pdf بالإجابات

تحميل نماذج وزارة التربية والتعليم الاسترشادية للصف الثالث الإعدادي 2024 pdf بالإجابات، ارتفعت معدلات البحث على جوجل بتلك الكلمات البحثية من الطلبة والطالبات والمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور للتدريب على اختبارات الفصل الدراسي الثاني في جميع المواد الدراسية لطلاب الشهادة الإعدادية.

رابط تحميل نماذج الوزارة الاسترشادية للصف الثالث الإعدادي 2024 pdf بالإجابات

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إيقونة إلكترونية لتحميل النماذج الاسترشادية للصف الثالث الإعدادي 2024 pdf بالإجابات، وذلك عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

أتاحت الوزارة النماذج، من أجل تدريب الطلبة والطالبات بالشهادة الإعدادية على نظام اسئلة الامتحانات؛ وذلك لمساعدتهم في تحسين مهاراتهم في الفهم والتحليل والتفكير النقدي.

نماذج الوزارة الاسترشادية للصف الثالث الإعدادي 2024 pdf بالإجابات

وأتاحت الوزارة، النماذج في مواد “اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والعلوم، والرياضيات، والدراسات الاجتماعية” للفصل الدراسي الثاني، من العام الدراسي الحالي 2024.



وتعد هذه النماذج، كمحاكاة ومطابقة لنماذج نظام امتحانات العام الدراسي الحالي، على أن يحتوي كل النموذج امتحاني على 35 سؤالا بالمواد الدراسية الأساسية، بصيغة الاختيار المتعدد، على أن تكون مدة الإجابة ساعتين.

رابط تحميل نماذج الوزارة الاسترشادية للصف الثالث الإعدادي 2024

ويمكن تحميل نماذج وزارة التعليم الاسترشادية للصف الثالث الإعدادي 2024 pdf بالاجابات من خلال تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال الرابط التالي: من هنا.

ثم اختيار أيقونة الضغط على قسم نماذج اختبارية، وبعد ذلك حدد المرحلة الإعدادية ثم الصف الثالث الإعدادي والفصل الدراسي الثاني، وفي الخطوة التالية اختر المادة الدراسية التي ترغب في تحميل نماذجها، ثم الضغط على أيقونة تحميل.

ومن الجدير بالذكر، أن اختبارات الشهادة الإعدادية انطلقت اليوم في محافظة القاهرة وتنطلق السبت في محافظة الجيزة.