الخميس 16 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قبل عيد الأضحى.. موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

أيام قليلة تبقت على انطلاق امتحانات  الثانوية العامة 2024 لنهاية العام الدراسي 2023-2024، والتي تبدأ من يونيو 2024، للاستعداد للامتحانات وكذلك التجهيز بمجلد مفاهيم الثانوية العامة الذي يوضح القوانين التي يدرسها الطلاب ويستعين بها خلال الامتحانات. 

قبل عيد الأضحى.. موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

تنشر “الدستور” في التقرير التالي موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 وفق الجدول المعتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  وتفاصيل اجازة عيد الأضحى خلال امتحانات الثانوية العامة. 

تنطلق امتحانات الثانوية العامة على مرحلتين، الأولى قبل إجازة عيد الأضحى المبارك وتكون للمواد غير المضافة للمجموعة، والثانية بعد إجازة عيد الأضحى وتكون لباقي المواد الأساسية. 

امتحانات الثانوية العامة قبل عيد الأضحى 2024 

  • الإثنين 10 يونيو 2024

 مادة التربية الدينية من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 10.30 

مادة التربية والوطنية من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 12.30 

  • الأربعاء 12 يونيو 2024

مادة الاقتصاد من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 10.30 

مادة الإحصاء من الساعة 11 وحتى الساعة 12.30

اجازة عيد الأضحى 2024 

تبدأ إجازة عيد الأضحى مع العطلات الاسبوعية من الجمعة 14 يونيو 2024 وتستمر حتى الجمعة  21 يونيو 2024. 

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امتحانات الثانوية العامة بعد إجازة عيد الأضحى 2024 

  • السبت 22 يونيو 2024

مادة اللغة العربية من الساعة 9 وحتى الساعة 12 

  • الثلاثاء 25 يونيو 2024

مادة اللغة الأجنبية الثانية من الساعة 9 وحتى الساعة 11 

  • السبت 29 يونيو 2024

مادة الفيزياء من الساعة 9 وحتى الساعة 12 

مادة التاريخ من الساعة 9 وحتى الساعة 12 

  • الثلاثاء 2 يوليو 2024

مادة اللغة الأجنبية الأولى من الساعة 9 وحتى الساعة 12 

  • السبت 6 يوليو 2024

مادة الكيمياء من الساعة 9 وحتى الساعة 12 

مادة الجغرافيا من الساعة 9 وحتى الساعة 12 

  • الأربعاء 10 يوليو 2024

مادة الجيولوجيا من الساعة 9 وحتى الساعة 12 

مادة الجبر والهندسة الفراغية  من الساعة 9 وحتى الساعة 11 

مادة علم النفس والاجتماع من الساعة 9 وحتى الساعة 12 

  • السبت 13 يوليو 2024

مادة  التفاضل والتكامل من الساعة 9 وحتى الساعة 11 

  • الأربعاء 17 يوليو 2024

مادة الأحياء  من الساعة 9 وحتى الساعة 12 

مادة الاستاتيكا  من الساعة 9 وحتى الساعة 11 

مادة الفلسفة والمنطق من الساعة 9 وحتى الساعة 12 

  • السبت 20 يوليو 2024

مادة الديناميكا من الساعة 9 وحتى الساعة 11

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