محافظ القاهرة يتابع بدء امتحانات الشهادة الإعدادية.. ويؤكد: لا شكاوى

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣- ٢٠٢٤ بعدد من مدارس العاصمة، من بينها مدرسة “تحيا مصر ١” بحي الأسمرات، للاطمئنان على سير الامتحانات.

201372 طالبا وطالبة يؤدون امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية

وأوضح محافظ القاهرة أنه يؤدي ٢٠١٣٧٢ طالبا وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة (العام والمهنية والرياضية والمكفوفين وضعاف السمع والدولية ) فى ٨٠٠٧ لجنة، من بينهم ١٩٠٣٧٧ طالبا وطالبة بالإعدادية العامة ( ٩٦٣٢٢ طالب، و٩٣٥٥٥ طالبة)، و٤١٣ طالبًا وطالبة بالإعدادية المهنية، و١٢٣ طالبًا وطالبة بالاعدادية الرياضية، و٨٢ طالبًا وطالبة ضعاف السمع، و٥٧ طالبًا وطالبة مكفوفين، و٣٠٤٨ طالبًا وطالبة دمج، كما تضم لجنة مستشفى ٥٧٣٥٧ (١١) طالبًا وطالبة، والدولية ٩٩٠٤ طالبًا وطالبة.

وأكد محافظ القاهرة، خلال الجولة، أن الامتحان بدأ بجميع لجان القاهرة دون أي معوقات أو شكاوى، مضيفًا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة الطلاب والالتزام بتجهيز المدارس وتعقيم اللجان يوميًا قبل بدء الامتحانات، مع وجود طبيب يشرف على اللجان وزائرة صحية بكل لجنة، وتوافر المراوح والتهوية الجيدة ومبردات المياه بكل المدارس.

محافظ القاهرة يلتقي عدد من أولياء الأمور

والتقى محافظ القاهرة عدد من أولياء الأمور، حيث طمأنهم بأن الدولة تتخذ كل الإجراءات لتوفير الجو الملائم للطلبة لأدائهم الإمتحانات بيسر وسهولة.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالاهتمام بنظافة محيط المدارس التي تجرى بها الامتحانات ورفع جميع الإشغالات من حولها.

محافظ القاهرة يتابع بدء امتحانات الشهادة الإعدادية

محافظ القاهرة يتابع بدء امتحانات الشهادة الإعدادية

محافظ القاهرة يتابع بدء امتحانات الشهادة الإعدادية

محافظ القاهرة يتابع بدء امتحانات الشهادة الإعدادية

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