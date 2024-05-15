الأربعاء 15 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة والمنوعات

قبل انطلاق امتحانات الإعدادية غدًا.. نصائح للتغذية الصحيحة للطلاب خلال فترة الامتحانات

نصائح غذائية للطلاب
نصائح غذائية للطلاب

إن فترة الامتحانات المدرسية تعتبر من أهم المراحل في حياة الطلاب، والتي تتطلب منهم الجهد والتركيز للحصول على أفضل النتائج، ومن المعروف أن التغذية الصحية تلعب دورًا مهمًا في دعم قدرات الطلاب العقلية والجسدية خلال هذه المرحلة الحاسمة.

لذا من الضروري أن يتبع الطلاب خلال فترة الامتحانات نظامًا غذائيًا متوازنًا ومتكامل يزودهم بالطاقة والمغذيات اللازمة لتحسين أدائهم الأكاديمي وتعزيز قدراتهم الذهنية.

وتزامنًا مع بدء امتحانات الشهادة الإعدادية غدًا يستعرض "الدستور" مجموعة من النصائح والإرشادات الغذائية التي من شأنها المساعدة في إعداد الطلاب بصورة صحية وفعالة لخوض امتحانات الشهادة الإعدادية، وفقًا للمعهد القومي للتغذية التابع لوزارة الصحة والسكان.

بعض النصائح المهمة للتغذية الصحية خلال فترة الامتحانات للطلاب:

 

الحرص على تناول وجبات منتظمة وصحية

ينصح بتناول 3 وجبات رئيسية في اليوم مع وجبات خفيفة بين الوجبات الرئيسية. يجب أن تحتوي الوجبات على كميات كافية من البروتينات والكربوهيدرات والألياف والفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى تناول وجبات خفيفة بين الوجبات الرئيسية مثل الفواكه الطازجة أو الزبادي الطبيعي للحفاظ على مستويات السكر في الدم.

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تناول الفاكهة والخضروات

اعتماد الطلاب على الفاكهة والخضروات الطازجة يساعد على تزويد الجسم بالفيتامينات والمعادن الضرورية للتركيز والذاكرة.

الابتعاد عن الوجبات السريعة والمشروبات الغازية

هذه الأطعمة والمشروبات قد تسبب انخفاض مستوى التركيز والطاقة.

شرب كميات كافية من الماء

ينصح بشرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا للحفاظ على ترطيب الجسم وتحسين وظائف المخ.

الحرص على النوم الكافي

يجب أن ينام الطلاب ما بين 7-9 ساعات كل ليلة للحفاظ على تركيزهم وقدرتهم على التعلم.

تناول وجبة خفيفة قبل الامتحان

ينصح بتناول وجبة خفيفة تحتوي على كربوهيدرات وبروتينات قبل الامتحان لإعطاء الطالب طاقة إضافية.

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