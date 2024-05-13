الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الدروس الملغية للصف الثالث الإعدادي 2024 وموعد الامتحانات

امتحانات
امتحانات

أيام قليلة وتبدأ الامتحانات للصف الثالث الإعدادي 2024، وتلجأ وزارة التربية والتعليم في بعض السنوات إلى تحديد الدروس الملغية للصف الثالث الإعدادي 2024، ومع قرب الامتحانات اهتم الطلاب بالبحث عن الدروس الملغية للصف الثالث الإعدادي 2024، وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي. 

الدروس الملغية للصف الثالث الإعدادي 2024

تداول مستخدمى الفيس بوك صور الدروس الملغية للصف الثالث الإعدادي 2024، ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة الدروس الملغية للصف الثالث الإعدادي 2024

وأكدت الوزارة  أن لا يوجد أى الدروس الملغية للصف الثالث الإعدادي 2024 بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 2023\2024، على أن يعقد الطلاب  امتحانات الفصل الدراسي الثاني في جميع أجزاء المنهج المقرر دراستها خلال العام الدراسي.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني في القاهرة الكبرى

رابط تنزيل نماذج استرشادية للصف الثالث الاعدادي 2024 وموعد الامتحانات

موعد امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة 

حددت مديريات التربية والتعليم موعد امتحانات الشهادة الاعدادية 2024، وجاء موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي (العامة والمهنية والمكفوفين والصم) بمحافظة الجيزة، من يوم السبت 18 مايو وحتى الخميس 23 مايو 2024.

وجاء جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 كالتالي: 

يوم السبت الموافق 18 مايو 2024: امتحان اللغة العربية والخط.  

يوم الأحد الموافق 19 مايو 2024: امتحان الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات: 

يوم الاثنين الموافق 20 مايو2024 : امتحان الهندسة.

يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو 2024: امتحان اللغة الأجنبية والتربية الدينية.

يوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024.: امتحان العلوم والتربية الفنية.  

يوم الخميس مايو 2024: امتحان الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية الخاصة بمدرسة السعيدية الرياضية.

موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي القاهرة 

تبدأ امتحانات الشهادة الاعدادية القاهرة بداية من يوم الخميس المقبل 16 مايو، وتستمر حتى الأربعاء 22 من نفس الشهر.

وجاء جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي القاهرة كالتالي: 

  • يوم الخميس 16\5\2024: امتحان مادة اللغة العربية والإملاء، والتربية الدينية.
  • يوم السبت 18\5\2024: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.
  • يوم الأحد 19\5\2024: امتحان مادة اللغة الأجنبية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.
  • يوم الإثنين 20\5\20224: امتحان مادة العلوم.
  • يوم الثلاثاء 21\5\2024: امتحان الجبر والإحصاء، والتربية الفنية.
  • يوم الأربعاء 22\5\2024: امتحان مادة الهندسة.
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جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 لجميع الشُعب

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جدول امتحانات ثانوية عامة 2023 – 2024

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