هل تناول الفول يساعد على الوقاية من بعض المشكلات الصحية؟
لا يعلم معظمنا مدى الفوائد التي قد تعود على الجسم من تناول الفول، ونوضح في السطور التالية فوائد تناول الفول كما جاء فى "هيلث"، الصحي.
أبرز فوائد الفول للجسم:
مصدر غني بالألياف: يحتوي الفول على كميات كبيرة من الألياف الغذائية التي تساعد في تحسين عملية الهضم وتقليل مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك.
مصدر للبروتين النباتي: يعتبر الفول مصدرًا ممتازًا للبروتين النباتي، مما يجعله خيارًا مثاليًا للنباتيين والمتبعين لنظام غذائي نباتي.
غني بالفيتامينات والمعادن يحتوي الفول على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن المهمة مثل فيتامين B والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم والزنك، التي تساهم في دعم الصحة العامة وتعزيز وظائف الجسم.
تقليل خطر الإصابة بأمراض مزمنة: الفول يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكتات الدماغية وبعض أنواع السرطان.
تحسين الصحة العقلية: تحتوي الفول على السيروتونين والدوبامين، المركبات التي تساعد في تحسين المزاج والشعور بالسعادة والراحة النفسية.
تعزيز الطاقة والنشاط: نظرًا لاحتوائه على الكربوهيدرات الصحية والبروتين، يعتبر تناول الفول مصدرًا ممتازًا للطاقة والنشاط خلال اليوم.
تعزيز صحة العظام: يحتوي الفول على كميات جيدة من الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، وهي المعادن الأساسية لصحة العظام والأسنان، لذا يساهم تناول الفول في الحفاظ على قوة وصحة العظام.
تنظيم ضغط الدم: يحتوي الفول على البوتاسيوم، الذي يساهم في خفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض الشرايين التاجية.
تحسين وظائف الدماغ: تحتوي الفول على الحمض الأميني الأساسي الليفانين، الذي يساهم في تحسين وظائف الدماغ وتعزيز الانتباه والذاكرة.
تقليل خطر الإصابة بمرض السكري: يحتوي الفول على الألياف الغذائية والبروتينات، ما يساعد في تقليل مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الخلايا للإنسولين، مما يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري.
دعم الصحة الجلدية: يحتوي الفول على فيتامين E والزنك، اللذان يساهمان في تحسين صحة البشرة والحفاظ على شبابها وتألقها.
تعزيز عملية التمثيل الغذائي: الفول يحتوي على الحديد، الذي يلعب دورًا هامًا في عملية التمثيل الغذائي وإنتاج الطاقة، ما يساعد في منع الإجهاد والتعب الناتج عن نقص الحديد.