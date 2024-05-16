موعد ظهور نتائج امتحانات الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، ارتفعت معدلات البحث بتلك الكلمات الدلالية من الطلبة والطالبات والمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور تزامنًا مع انتهاء اختبارات نهاية العام الدراسي الحالي لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية.

موعد ظهور نتائج امتحانات المرحلة الابتدائية

موعد إعلان نتيجة الابتدائية

وفقا لتصريحات وزارة التربية والتعليم، تجري حاليًا تصحيح نتائج صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية، وسيتم اعتماد النتيجة فور انتهاء التصحيح ومراجعة المواد ورصد وجمع الدرجات، على أن يتم إعلان النتيجة، فور انتهاء اختبارات الشهادة الإعدادية.

شكل إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني 2024

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم، طريقة إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني 2024، على أن يكون التعبير عنها في صورة أربعة ألوان.

وتعبر تلك الألوان عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات، وعن طريق تلك الألوان يتعرف المتعلم على تطور أدائه.

ويشار اللون الأزرق أن المتعلم قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة من 85 إلى 100.

ويشار اللون الأخضر يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة من 65 لأقل من 85.

ويشار اللون الأصفر يوضح أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم من 5 لأقل من 65.

ويشار اللون الأحمر يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال في حاجة إلى الكثير من الدعم 1 لأقل من 50.



على أن تحسب درجة الطالب في المقرر الدراسي الواحد طبقا لنظام التقييم وأدواته المشار إليه في هذا القرار، ويكون مجموع الدرجات لكل المقررات متساوية، وتحسب من 100 درجة.

على أن تعطي للطالب درجته في صورة ألوان، كما يتم حساب درجات الطالب من خلال احتساب المتوسط الحسابي لدرجات الفصلين الدراسيين للمادة.

وذلك وفق المعادلة التالية: مجموع درجات الفصل الدراسي الأول + مجموع درجات الفصل الدراسي الثاني = الدرجة النهائية للمادة، على أن يتم تحويل الدرجات إلى ألوان.

واشترطت وزارة التربية والتعليم، لنجاح الطالب الحصول على 30٪؜ على الأقل من درجة امتحان الفصل الدراسي الثاني في كل مادة من مواد الامتحان، وينتقل الطالب إلى الصف الدراسي الثاني.