الخميس 16 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حسين هريدى: كلمة الرئيس السيسى بقمة البحرين رصينة وتخاطب الضمير العالمى

السفير حسين هريدي
السفير حسين هريدي

أكد السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن كلمة الرئيس السيسي اليوم، في قمة البحرين رصينة وهادئة وتخاطب الضمير العالمي ووضعت النقاط فوق الحروف بالنسبة للتحدي الكبير التي تمر به منطقة الشرق الأوسط والمجتمع الدولي.

وأضاف حسين هريدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، على قناة دي إم سي، أن كلمة الرئيس السيسي من حيث الموضوع كافة العناصر التي وردت في كلمة الرئيس السيسي تعكس الرأي العام المصري والعناصر التي تجدها مصر ضرورية لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني من حقه يعيش في أمان.

وتابع: "الرئيس حينما تحدث أشار إلى الأطفال الفلسطينيين وأنهم من أكبر ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة وأكد أن مؤسسات المجتمع الدولي في محل امتحان لوقف هذ العدوان"، مؤكدا أن كلمة الرئيس موضوعية وأن استمرار الأوضاع يمثل تهديدا لأمن المنطقة والحلول العسكرية لا تسهم في تسوية أي مشكلة.

الرئيس السيسي حسين هريدي

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