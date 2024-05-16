كيفية الاستعلام عن موقف دعوي قضائية؟

شهدت محركات البحث جوجل تزايد خلال الفترة الماضية من قبل المواطنين الراغبين في الإستعلام عن موقف الدعاوي القضائية، لذلك سهلت وزارة العدل عليهم عبر موقعها الإلكتروني تلك الخدمة توفيرا للوقت والجهد

وفي هذا التقرير نسرد كيفية الإستعلام عن معرفة موقف الدعاوي القضائية الخاصة بهم سواء الاستعلام عن رول جلسة،أو رول دعوى، وموقف دعوى، وأخيرا الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه.

خطوات الاستعلام عن موقف دعوى

سهلت وزارة العدل علي المواطنين خدمة "الاستعلام عن موقف دعوى" وذلك عبر موقعها الإلكتروني بتتبع بعض الخطوات

أولا: الدخول إلى بوابة وزارة العدل الإلكترونية ويمكن الدخول عبر الرابط الآتي:

https://moj.gov.eg/ar/Pages/Home.aspx

ثانيا: الضغط على أيقونة قائمة الخدمات الإلكترونية مباشرة

ثالثا: بعد فتح قائمة الخدمات الإلكترونية تظهر في الصفحة 4 أيقونات فنصغط علي الاستعلام عن موقف دعوى،

رابعا: موقف دعوى تكون في اتجاه السهم الأخضر المتواجد أقصى يسار الصفحةوالمكتوب بجانبه جملة "أبدأ الخدمة" فنقوم بالضغط عليه

خامسا: الضغط على جملة "ابدأ الخدمة"

و تشمل الأولى "الدرجة"

والثانية "المحكمة" المنظور فيها القضية

والثالثة "نوع الدعوى"

والرابعة "السنة"

والخامسة "رقم الدعوى"

نقوم باستكمال البيانات اللازمة في كل أيقونه منهم

وأخيرا نصل إلي الضغط علي ايقونة "بحث" ومعها تظهر البيانات كاملة.

وخلال الفترة الماضية شهدت وزارة العدل تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين في إطار التحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة المصرية.

كما تقدم وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان العديد من الخدمات من خلال موقع الوزارة الرسمي علي شبكة الإنترنت منها الاستعلام عن موقف دعوي وكذلك الاستعلام عن حدوث استئناف علي حكم من عدمه كما يتيح الموقع الاستعلام عن حكم وذلك من خلال إدخال كافة البيانات المتعلقة بالقضية والدائرة التي تنظرها ونوع الدائرة مدني او جزئي.

كما يمكن للمواطن الدخول لموقع وزارة العدل من خلال بوابة مصر الرقمي واختيار الخدمة التي يريدها.

https://digital.gov.eg/