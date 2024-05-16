الخميس 16 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القبض على 5 متهمين بسرقة السيارات فى الجيزة

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

تمكن قطاع الأمن العام  بمشاركة مديريات أمن الجيزة من ضبط 5 عاطلين "لأربعة منهم معلومات جنائية" لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه في سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع بدوائر أقسام شرطة أول وثان أكتوبر، ثانى الشيخ زايد بالجيزة  المقطم، الخليفة بالقاهرة واعترفوا بارتكاب 5 وقائع سرقة، وأرشدوا عن المسروقات المستولى عليها، كما تم ضبط عاملة نظافة وشقيقتها لقيامهما بسرقة مبلغ مالى من داخل منزل إحدى السيدات تحمل جنسية إحدى الدول بدائرة قسم شرطة الأهرام، واعترفتا بارتكاب الواقعة، وأرشدتا عن المبلغ المالى المستولى عليه.

قطاع الأمن العام ضبط معلومات جنائية 5 عاطلين سرقة مبلغ مالي

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