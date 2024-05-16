"الأعلى للجامعات" يشيد بالإمكانيات الفنية لكلية طب أسنان جامعة سوهاج

استقبل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، لجنة قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات، ويمثلها الدكتور محمد السعيد عميد كلية طب الاسنان جامعة قناة السويس سابقًا، والدكتور طارق صلاح الدين أستاذ الاستعاضة السنية بجامعة عين شمس، وذلك للوقوف على إمكانيات كلية طب الأسنان بالمقر الجديد للجامعة والإمكانيات المادية للكلية، تمهيدًا لبدء الدراسة بها، بحضور الدكتور عبدالناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة، المحاسب أشرف القاضي امين عام الجامعة، والدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب والدكتور إسلام عامر عميد كلية طب الأسنان بالجامعة.

وقال الدكتور حسان النعماني، إن إنشاء الكلية جاء في إطار سعي الجامعة الحثيث لاستكمال قطاع الكليات الطبية، لخدمة أبناء المحافظة ومحافظات الصعيد المجاورة، مضيفًا أن الكلية ستكون إضافة متميزة لكليات الجامعة، خاصة أن الموقع الخاص بالكلية بجانب المستشفيات الجامعية بمدينة سوهاج الجديدة؛ مما ستخدم التدريب العملى للطلاب والمرضى من المترددين على المستشفيات الجامعية في مجالات التخصص بطب الأسنان.

صممت على أعلى معايير التصميم الهندسي

وأضاف الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الكلية صممت علي أعلي معايير التصميم الهندسي، وتمت مراعاة كافة متطلبات الجودة والعملية التعليمية من حيث كفاية المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والأجهزة، لاستيعاب الأعداد التي سيتم تحديدها لبدء الدراسة، والزيادة المتوقعة في أعداد الطلاب نتيجة الإقبال علي الدراسة بالكلية، موضحًا أن الكلية تضم مختلف الأقسام، ومنها طب الفم وعلاج اللثة والاشعة، الاستعاضة الصناعية، وعلاج الذور، والتقويم، وطب أسنان الأطفال، والجراحة.

واستعرض الدكتور إسلام عامر عبر فيديو توضيحي لكافة محتويات الكلية، التي تقام علي مساحة ٦ آلاف م٢، وتتكون من بدروم وأرضي و٤ أدوار وإمكانياتها المادية، ويضم ٣ مدرجات تسع ١٥٠٠ طالب، و٣ غرف درس سعة ١٥٠ طالبا، و١٩ عيادة بسعة ١٥٤ كرسي أسنان، إلي جانب ٣ معامل محاكاة بسعة ١٢٦ طالبا، ٢٠ معملا، ٤ غرف أشعة، عيادة طلابية، قاعة اجتماعات وغيرها.

جدير بالذكر أن اللجنة أجرت جولة تفقدية لمبني الكلية بالمقر الجديد، حيث أشادت بحجم العمل الذى تم بالكلية، والتي تعد نموذجا يحتذى به بين الجامعات الحكومية، بما تمتلكه من بنية تحتية متميزة إلى جانب استيفائها كافة متطلبات السلامة الإنشائية.