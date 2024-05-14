احتفالًا باليوم العالمي للابتكار.. جامعة سوهاج تنظم فعاليات وأنشطة لدعم المبتكرين

نظمت مكاتب التايكو بجامعة سوهاج، عددا من الفعاليات ضمن الاحتفال باليوم العالم للابتكار عدد من الفعاليات والأنشطة المتعلقة بالإبداع والابتكار للطلاب، لتعزيز الوعي بدور الإبداع والابتكار في تحقيق التنمية المستدامة.

الجامعة حريصة على تهيئة بيئة محفزة وداعمة للتميز والابتكار

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أنه في إطار الإستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحرص الجامعة على تهيئة بيئة محفزة وداعمة للتميز والابتكار، بما يسهم في إعداد قاعدة علمية وتكنولوجية فاعلة، منتجة للمعرفة، وقادرة على الابتكار، تدفع الاقتصاد الوطني للتقدم المستمر، مشيدًا بدور مكاتب التايكو بالجامعة ومجهوداته المستمرة في توظيف ملكات الإبداع للطلاب لحل المشكلات ومواجهة التحديات، ومساعدتهم على تحويل أفكارهم إلى منتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية.

حرص على اكتشاف المزيد من المواهب الشابة وتقديم الدعم والرعاية اللازمين لهم

وأضاف الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الجامعة تحرص على اكتشاف المزيد من المواهب الشابة وتقديم الدعم والرعاية اللازمين لهم من أجل تنمية قدراتهم الإبداعية والابتكارية، من خلال تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة والخدمات للطلاب المبتكرين والنوابغ،

خاصة وان الإبداع والابتكار البشري، اصبح يمثل الثروة الحقيقية لشعوب العالم في عصر الذكاء الاصطناعي.

وقال الدكتور معتز عطا الله مدير مكاتب التايكو، إنه تم وضع خطة لتنفيذ عدد من الفعاليات وتكثيف الأنشطة المتعلقة بالإبداع والابتكار للطلاب مثل تنفيذ ورش عمل عن أهمية الإبداع والابتكار في تحقيق التنمية المستدامة، دور الإبداع والابتكار في حل المشكلات، إلى جانب عدد من البرامج التدريبية، موجهًا شكره للدكتور حسان النعماني على دعمه الدائم المادي والمعنوي لكافة الأفكار الابتكارية والابداعية الجديدة للطلاب لتحويلها إلى واقع ملموس، بداية من تسجيلها كبراءة اختراع لحفظ حقوق الملكية الفكرية للشخص المخترع ثم تحويلها إلى نماذج أولية مصنعة، والمشاركة بها في المؤتمرات والمعارض المحلية والدولية.