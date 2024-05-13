الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

أهالي سوهاج يستعدون لليلة الختامية بمولد العارف بالله

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

يحتفل العديد من محبي الطرق الصوفية وأهالي محافظة سوهاج، اليوم الإثنين، بالليلة الختامية لمولد العارف بالله، حيث تقام حلقات الذكر والإنشاد والمديح النبوي بميدان العارف، وسط إقبال كثيف من المريدين والوافدين من مختلف مراكز المحافظة، والمحافظات المجاورة.

وانتشرت السرادقات التي أقامتها الطرق الصوفية بميدان العارف بدايةً من الخميس الماضي، لاستقبال الزوار القادمين من مختلف محافظات الجمهورية، للاحتفال بمولد العارف.

ويُعد مسجد العارف بالله من أقدم وأشهر المساجد على مستوى المحافظة، ويعود تاريخ بنائه إلى القرن الثامن الهجري، وأعيد بناؤه عام 1968 في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وتم تجديده في عهد الرئيس الأسبق مبارك عام 1993 بتكلفة زادت عن 20 مليون جنيه، ومساحة المسجد بالساحة تزيد عن 7 آلاف متر مربع.

فيما تابع اللواء علاء عبدالجابر السكرتير العام لمحافظة سوهاج، اليوم الإثنين، سير العمل بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة؛ لتلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء، يرافقه أحمد البدري رئيس المركز.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، لجميع الجهات المعنية، والقيادات التنفيذية بنطاق المحافظة، بالمتابعة المستمرة لإجراءات تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، والعمل على التيسير على المواطنين وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023.

ووجه "عبدالجابر" بالعمل على تسهيل إجراءات تلقي طلبات التصالح، والعمل على تذليل كافة العقبات، موضحًا أن جولته التفقدية اليوم تأتى فى إطار تعليمات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، وتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بشأن الاهتمام بملف التصالح في مخالفات البناء خلال الفترة الحالية، ومتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية، والتأكد من تقديم كافة التسهيلات للمواطنين لتيسير على المواطنين وأسرهم.

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