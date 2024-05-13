الإثنين 13 مايو 2024
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عقب زيارة مفاجئة.. توجيه عاجل من رئيس جامعة سوهاج لمستشفى الطوارئ

جانب من الحدث
جانب من الحدث

وجَّه الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، بإعداد تقارير يومية عن عدد الخدمات الطبية، وأعداد المترددين، بالإضافة إلى عدد أفراد الطاقم الطبي كاملًا، بهدف التقييم والمتابعة العاجلة لحالة المرضى بالمستشفى الجامعي الجديد، جاء ذلك عقب زيارته المفاجئة، للوقوف على مدى جودة الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين، ومتابعة انتظام سير العمل.

وخلال الجولة حرص النعماني، على تفقد أقسام الاستقبال، الطوارئ، ملاحظة باطنة رجال وسيدات، حضانات الأطفال، بالإضافة إلى وحدة الغسيل الكلوي، واطلع على نسب الترددات، والعنايات المركزة، موجهًا برفع الكفاءة الطبية لبعض الأقسام وفقًا لجداول التطوير، وبزيادة عدد عاملي النظافة لتوفير بيئة نظيفة وآمنة للمرضى.

وقال الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب، إن رئيس الجامعة، حرص على تفقد الغرف الداخلية بالمستشفي، والاطمئنان على الحالة الصحية للمقيمين، كما ناظر عددًا من الحالات المرضية بنفسه، مشددًا على ضرورة المرور اليومي على الحالات وتواجد الأطقم الطبية والتمريض لتفقد الحالات وتقديم أوجه الرعاية لهم.

كما أجرى رئيس الجامعة، حوارًا من عدد من المترددين على المستشفى لمعرفة مدى رضائهم عن جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم، والتعرف على المشكلات التي تواجههم، موجهًا بحلها بأسرع وقت متمنيًا لهم الشفاء العاجل.

حسان النعماني رئيس الجامعة سوهاج تقارير يومية الخدمات الطبية بالمستشفي الجامعي الجديد سير العمل

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