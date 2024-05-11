السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز

محافظات

وزير الشباب يعلن إنشاء حمام سباحة وملعب كرة قدم ملحق به في سوهاج

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

قدم الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج خالص الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عقب إعلانه عن إنشاء حمام سباحة وملعب كرة قدم قانوني ملحق به عدد من الملاعب، وذلك لاستكمال البنية التحتية لمشروع مدينة الألعاب الرياضية بمقر الجامعة الجديد، والتى تقع على مساحة ٥٠ فدانا، جاء ذلك خلال زيارة الدكتور أشرف صبحي اليوم لمقر الجامعة الجديد.

 

وأشاد الدكتور أشرف صبحي خلال زيارته بحجم الإنجاز الذي تشهده جامعة سوهاج على كافة الأصعدة سواء في المجال الأكاديمي، الإنشائي، الصحي، الخدمي، إلى جانب تميزها في مجال الأنشطة الرياضية، وغيرها باعتبارها نموذج مُشرف ومنارة للعلم والثقافة والتنوير بجنوب صعيد مصر، مؤكدًا أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالجامعات الحكومية لتكون قادرة على الوفاء برسالتها الأكاديمية، إلى جانب دعمها لكافة الأنشطة الطلابية من أجل بناء جيل قادر على استكمال مسيرة التنمية.

وأكد النعماني، أن الجامعة تؤمن بأن الرياضة هى أحد المكونات الأساسية للعملية التعليمية، وتحرص على تهيئة بيئة محفزة للإبداع والتميز فى مختلف المجالات، وخاصة فى المجال الرياضي لأهميته فى بناء شخصية الطالب الجامعى فى جميع النواحي البدنية والنفسية والاجتماعية والقيادية.

 

وأوضح النعماني، أن الجامعة تسعى جاهدة لوضع استراتيجية متكاملة للأنشطة الطلابية تتماشي مع متطلبات الجمهورية الجديدة، ودمج الطلاب ذوي الإعاقة داخل النسيج الجامعي، للاستفادة من قدراتهم ومواهبهم المتميزة، مشيرًا إلى أن الاستثمار الرياضي الفعال يرتكز على الكوادر، البنية التحتية، القدرات، الاحتراف، والأندية صديقة للبيئة، ومن هنا جاءت فكرة إنشاء صالة الألعاب الرياضية الدولية "الصالة المغطاة"، على مساحة ١٢ ألف متر مسطح، بالمقر الجديد، وبتكلفة تتخطى المليار جنيه، والتى تعد واحدة من أكبر 5  صالات أولمبية تنطبق عليها المعايير والاشتراطات الدولية، وتمثل إضافة قوية لأي حدث رياضي يقام على أرض المحافظة، وملتقى للبطولات القمية والدولية، بل وتساهم فى تعزيز الرياضة ودعم المواهب الرياضية الشابة، واستثمارها بالشكل الذى يجعلها ركن من عملية البناء والتشييد التى تشهدها الدولة المصرية.

وزير الشباب حمام سباحة مدينة الألعاب الرياضية سوهاج

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