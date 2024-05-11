وزير الشباب والرياضة يُكرِّم حملة "بشبابها" فى سوهاج

كرَّم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قبل قليل، حملة "بشبابها" بمحافظة سوهاج، حيث كرَّم الدكتور محمد عبدالهادي، رئيس الهيئة الاستشارية لحملة "بشبابها"، والنائب محمد لبيب، وكيل لجنة الشباب والرياضة، والدكتور محمود لبيب، مُنسِّق حملة "بشبابها" بمحافظة سوهاج، كما أهدى اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، درع المحافظة للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

تأتي تلك الزيارة في إطار جولات وزير الشباب والرياضة؛ لمتابعة سير العمل داخل المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظات، والتعرف على آخر المستجدات الخاصة بتطويرها ورفع كفاءتها، والعمل على تفعيل دورها المجتمعي، وتعظيم الاستفادة من الخدمات التي تقدمها تلك المنشآت للنشء والشباب في الفئات العمرية المختلفة.

جولة وزير الشباب في سوهاج

ويستهل وزير الشباب والرياضة جولته التفقدية في سوهاج بزيارة جامعة سوهاج بالكوامل، وتتضمن زيارته للجامعة إطلاق شارة البدء لماراثون رياضي من أمام مبنى الإسكان الطلابي بالمقر الجديد، يعقبه افتتاح معرض الأنشطة الفنية والابتكارات الطلابية، تعقبه ندوة بعنوان "الاستثمار مستقبل وطن" بقاعة قناة المؤتمرات الدولية بالجامعة.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج الزيارة لمحافظة سوهاج أيضًا افتتاح ملعب الأكريليك وحمام سباحة بمركز شباب مدينة سوهاج، ثم يتم التوجه إلى نادي سوهاج الرياضي لوضع حجر أساس الصالة المغطاة، وتفقد عدد من الأنشطة داخل النادي، وتختتم الجولة بوضع حجر أساس مستشفى الطب الرياضي داخل استاد سوهاج الرياضي، ووضع حجر أساس المول التجاري، وتفقد الأعمال داخل الاستاد.

وزير الشباب والرياضة يُكرِّم حملة بشبابها

وزير الشباب والرياضة يُكرِّم حملة بشبابها

وزير الشباب والرياضة يُكرِّم حملة بشبابها

وزير الشباب والرياضة يُكرِّم حملة بشبابها