الخميس 09 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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الأحد.. انطلاق ملتقى التوظيف الأول لمركز التطوير المهني بجامعة سوهاج بمشاركة 20 شركة

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

تنطلق فعاليات ملتقى التوظيف الأول بجامعة سوهاج والذي ينظمه مركز تطوير المهني بالجامعة، يوم الأحد المقبل 12مايوالجاري، بالمركز الدولي للمؤتمرات بالحرم الجامعي الجديد.

الملتقى يهدف إلى توفير فرص عمل وتدريب الخريجين وطلاب السنوات النهائية

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أن الملتقى يهدف إلى توفير فرص عمل وتدريب الخريجين وطلاب السنوات النهائية، مؤكدًا على أنه سيكون فرصة متميزة لكافة الطلاب للتواصل الفعال مع الشركات والتعرف على احتياجات سوق العمل، حيث تسعى الجامعة  إلى سد الفجوة بين احتياجات السوق والبرامج التي تقدمها الجامعة لطلابها وذلك بالتعرف على احتياجات السوق وتطوير برامجها بما يتواكب مع تلك الاحتياجات.

 إقامة معرض لمشاريع الشباب علي هامش الملتقي

وأضاف الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن سوف يشارك بالملتقي اكثر من 20 شركة في مختلف المجالات، إلى جانب مشاركة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة سوهاج، مضيفًا انه سيقام معرض لمشاريع الشباب علي هامش الملتقي ومركز تكنولوجيا المعلومات وحياة كريمة، بالإضافة إلى أنه عقد عدة جلسات نقاشية علي هامش الملتقى خاصة بمجال التوظيف وسوق العمل في قطاع المدارس والقطاع التكنولوجي والهندسي والقطاع القانوني وتنمية المجتمع، وكذلك جلسة عن ريادة الأعمال وتمويل المشروعات.

وأوضح الدكتور سيد جبريل مدير المركز، أن الملتقى يعتبر الملتقى الواقعي الأول بالمشاركة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك بعد المشاركة في 5 ملتقيات أونلاين سابقة، مشيرًا إلى أنه سبق التجهيز للطلاب بتدريب عدد كبير من الخريجين والطلاب علي ورش لكيفية كتابة السيرة الذاتية وعمل جلسات فردية للطلاب لمراجعة السيرة الذاتية، بواسطة فريق عمل المركز المدرب علي إعطاء ورش التدريب المهني.

ومن الجدير بالذكر أن الشركات المشاركة بالملتقى هم "كونتكت، وريفي، ومصر للأسمنت قنا، وقباء الهندسية، ومجموعة ضيف الله مدارس سيتي ومدارس سيتي الجديدة بمدينة سوهاج الجديدة، وفندق النيل، ومستشفى مصر وجمعية تحسين أوضاع المرأه والطفل، وشركة ٣٦٠ للتسويق، وماكو وأي بلانت، ومدارس المناهل الخاصة، وشركة ايرا كير لمستحضرات التجميل، وشركة دايمنشن، وشركة مرتضي، وشركة رامي مغربي، وشركة كيان، وشركة اوميديا للدعاية والإعلان، مدرسة ايليت ومصر للسياحة، شركة تنمية والجمعية الأقليمية للتنمية والمشروعات بسوهاج

وجدير بالذكر ان يمكن التقديم بملتقي التوظيف بالسيرة ذاتية (CV/Resume) خلال الرابط التالى  
 

سوهاج ملتقى التوظيف القطاع القانوني القطاع التكنولوجي اوميديا اوميديا للدعاية والإعلان

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