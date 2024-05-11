السبت 11 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وزير الشباب يشيد بأعمال طلاب جامعة سوهاج فى معرض الابتكارات

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، معرض الأعمال الفنية والابتكارات العلمية، والذي نُظِّم على هامش فعاليات ندوة الاستثمار الرياضي، والتي سيحاضر بها الدكتور أشرف صبحي.

وأعرب صبحي عن فخره بما شاهده من أعمال الطلاب الإبداعية وبمستوى الأعمال الفنية التي تتسم بروح الفن والإبداع والابتكار بمركز الفنون، والذي يبرهن على حرص الجامعة على توفير بيئة إبداعية فنية وتدريبية للطلاب، واهتمامها ودعمها للمشروعات الطلابية المختلفة، وحرصها على تحفيزهم على الاستمرار في الإبداع والبحث، والاطلاع على كل ما هو جديد في مجالاتهم، مؤكدًا حرص الدولة على الاستفادة من طاقات وقدرات وأفكار وابتكارات الطلاب، لتخريج أجيال جديدة قادرة على خدمة وطنها ومجتمعها ونشر الفن والإبداع في الجمهورية الجديدة.

دعم مواهب الطلاب

وقال النعماني إن الجامعة تزخر بالعديد من المواهب الطلابية المبدعة، حيث إن المعرض يعكس مدى الإبداع الذي يتميز به الطلاب في مجال الفنون، لذا تحرص إدارة الجامعة على إبراز  ودعم مواهب الشباب وتعزيز الثقافة والفن في مجتمعنا، وترسيخ قيم الإبداع والأصالة لتأهيل كوادر طلابية قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا، مضيفًا أن المعرض شمل أيضًا الأعمال الابتكارية والمشروعات لطلاب كليتي الهندسة والتعليم والتكنولوجيا.

وقال الدكتور عبدالناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن معرض الابتكارات العلمية شمل أعمال قسمي الهندسة المعمارية منها تصميم مشروعات لمباني سكنية وإدارية، مشروعات نماذج أبراج لدول عربية، مشروع تاريخ عمارة معبد بانثيون، والهندسة الكهربائية، التي تضمنت روبوتات، سيارة إطفاء حريق بالذكاء الاصطناعي، جهاز تحليل تربة واختيار السماد المناسب وغيرها من تصميمات، ويُعد المعرض من آليات تطبيق مخرجات البحث العلمي؛ ما يفتح آفاقًا جديدة أمام المخترعين والمبتكرين بهدف تسويق اختراعاتهم وابتكاراتهم بطريقة فعَّالة واحترافية ومباشرة لخدمة المجتمع العلمي من ناحية والمساهمة في التنمية الشاملة من ناحية أخرى، كما تضمن معرض الأعمال الفنية لوحات رسم، طباعة، تصوير، أعمال نحت وأشغال فنية.

واستمع الوزير ورئيس الجامعة، خلال تفقد المعرض، لشرح الطلاب لمشروعاتهم وأعمالهم الفنية التي تعكس مستوى الجهد المبذول في تعليم وتدريب الطلاب على إتقان المهارات المختلفة، مؤكدًا أن كل المشروعات تحمل فكرًا إبداعيًا ونشاطًا متقدمًا للطلاب الذين يشكلون أساسًا للنهضة والتنمية الشاملة التي تنشدها الدولة.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور حسان النعماني جامعة سوهاج والابتكارات

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