"علوم سوهاج" تستقبل لجنة من الهيئة القومية لضمان الجودة لاعتماد 4 برامج دراسية

استقبلت كلية العلوم بجامعة سوهاج، اليوم، لجنة المراجعة الخارجية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، لتقييم واعتماد 4 برامج دراسية بمرحلة البكالوريوس بالكلية.

وذلك بحضور كلًا من الدكتور حازم المشنب عميد الكلية، الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور أحمد الخطيب مدير مركز ضمان الجودة، ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام، ومدير وحدة الجودة، نواب الوحدة، وذلك بمقر الكلية بالحرم الجامعي القديم.

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، علي أن الخطة الاستراتيجية للجامعة تهدف إلى تحقيق التميز والجودة في البرامج والخدمات التعليمية التي تقدمها من أجل المساهمة بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، مضيفًا أن الجامعة وفرت كافة الاحتياجات والموارد اللازمة للكلية لاعتماد ٤ برامج دراسية بمرحلة البكالوريوس، وهم برنامج الجيولوجيا، والجيوفيزياء، الجيولوجيا والكيمياء، والرياضيات.

الكلية تسعى بصفة مستمرة في تحديث وتطوير العملية التعليمية

وقال الدكتور حازم المشنب أن الكلية تسعى بصفة مستمرة في تحديث وتطوير العملية التعليمية، بهدف بناء خريج ذو كفاءة وفاعلية قادر على المنافسة المحلية والدولية، مشيرًا إلى أن الزيارة ستستمر حتى يوم الخميس القادم الموافق ١٦ مايو الجاري، مؤكدًا على أنه ستتم أعمال المراجعة على مرحلتين، المرحلة الأولى من اليوم الأحد حتى يوم الثلاثاء المقبل لاعتماد برنامجي الجيولوجيا والجيوفيزياء، أما المرحلة الثانية من يوم الثلاثاء إلى يوم الخميس لاعتماد برنامجي الرياضيات وبرنامج الجيولوجيا والكيمياء.

وأوضح عميد الكلية أن أعضاء فريق زيارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ضم كلًا من الدكتور ماجد محمود أبو العينين ( رئيس الفريق )، والدكتور أحمد عبد الحميد البغدادي، والدكتور محمد حامد عبدالعال، الدكتور حسن علي عليوة، والدكتور خلف سلمان سلطان، الدكتور ثروت أحمد عبد الفتاح، والدكتور نوران صلاح الدين سلامة ( ملاحظا )، والدكتور أحمد محمد الدفراوي ( ملاحظًا ).

استكمال البنية التحتية لمشروع مدينة الألعاب الرياضية بمقر الجامعة الجديد

كان الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج قد قدم خالص الشكر والتقدير، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عقب إعلانه عن إنشاء حمام سباحة وملعب كرة قدم قانوني ملحق به عدد من الملاعب، وذلك لاستكمال البنية التحتية لمشروع مدينة الألعاب الرياضية بمقر الجامعة الجديد، والتى تقع على مساحة 50 فدانا، جاء ذلك خلال زيارة الدكتور اشرف صبحي اليوم لمقر الجامعة الجديد.