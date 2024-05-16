عالمة فلك توضح تأثير دخول القمر في محيط "العذراء" على مواليد الأبراج

يتسائل الكثير من المهتمين بعلم الفلك عن طاقتهم خلال تلك الفترة، خاصة عن تأثيرات دخول القمر محيط برج العذراء على حظوظهم وهو ما توضحه عالمة الفلك منى أحمد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور".

تقول منى: خلال الفترة من 18 حتى 22 مايو، قد تكون فترة عنيفة على المستوى الدولي تحديدًا بأماكن الصراعات المسلحة لأن كوكب الحرب هيقترن بالعقدة الشمالية وهيكون بكامل طاقته مع زوايا سلبية تشعل الصراعات والعنف.. كمان بتكون فترة بينشط فيها طاقة النار والحرائق وحوادث الطرق الناتجة عن السرعة وربما حوادث عنيفة تخص شباب أو مراهقين.

وأضافت، سيكون هناك اتصالات إيجابية بعطارد والزهرة والمشتري وأورانوس والشمس، يومين جيدين للتخطيط للشغل وتنظيمه وايضا يومين جيدين على المستوي العاطفي لان الناس سوف تفكر بقلبها وعقلها بشكل متناغم جدا ولكن صوت العقل سيغلب، وايضا يومين جيدين للفحوص الطبية واجراء التحاليل والشائعات ومراجعة الأطباء ولبداية دايت أو تغيير نوع الأكل أو لوضع أي نظام صحي لحياتنا.. وأيضًا يومين جيدين لطلب الترقيات أو النقل في الوظائف وللبعض ترقيات بالفعل أو أمور جيدة تخص العمل وللبحث والتقديم على الوظائف.

وتضيف: الشمس وكوكب أورانوس سيكونوا سبب في زيادة نشاط الطاقة الكهرومغناطيسية في الجو مع وجود العاصفة الشمسية فوارد أن أشخاص كثيرة تشعر أنها بتكهرب وتتكهرب من اي شئ.. بيزيد أيضا مشاكل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية يعني تشتغل من نفسها وتفصل من نفسها وبيزيد نشاط العواصف الترابية وتقلبات الجو المفاجئة.

وتابعت، الأشخاص الذين يعانون من كهرباء زائدة بالمخ أو مرضى الصرع وخاصة الأطفال يجب أن نأخذ حذرنا عليهم أكثر لانهم بيتاثروا اكثر من الأشخاص العادية.

وجود القمر في محيط برج العذراء بيزود فرصة مقابلة ناس بشكل مفاجئ مقابلة مشاهير في اماكن عامة أو تلقي مكالمات او اتصالات غير متوقعة الصدفة هنا بتلعب عامل مهم جدا في تلك الفترة.

بيزيد نشاطتنا وجرئتنا والرغبة في المغامرات لكن بيزيد رغبتنا في تناول الطعام وتحديدا السكريات لان الجسم بيزيد احتياجه منها ولكن الحرق سيكون جيد.

يومين جيدين للبيع لكن غير جيد للشراء، وايضا يومين مناسبين للتجميل ولكن لا يفضل قص الشعر مع وجود القمر في محيط برج ناري لأن ذلك يعرضه للتساقط والتقصف.

يومين جيدين للتواصل مع اصحاب السلطة تحديدا وللخروج وتحديدا للسينما او حضور حفلات وعلى المستوي العاطفي للبعض اعترافات عاطفية او مبادرات اعجاب بشكل غير متوقع