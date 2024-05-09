مدن تحت الماء وأصوات حيتان.. خبيرة أبراج توضح تأثير ولادة القمر الجديد

يتسائل كثيرون من المهتمين بعلم الفلك عن طاقتهم خلال تلك الفترة، وعن تأثيرات ولادة القمر الجديد فجر اليوم 9 مايو، وهو ما توضحه عالمة الفلك وخبيرة الأبراج منى أحمد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور".



تقول منى: القمر الجديد ولد فجر اليوم الموافق 9 مايو 2024 في برج الثور، وهو ما يسبب اتصالات سعيدة مع الكواكب تكون لصالح مواليد الأبراج الفلكية المختلفة.

ولادة القمر الجديد تحمل مفاجأت مالية وعملية لكثير من الأبراج وعلى رأسها الأبراج الترابية والمائية، للبعض هناك بداية عمل أو مشروع أو وظيفة جديدة وتحديدًا للذين قدموا على وظائف بشهر مارس أو في آخر 10 أيام بشهر إبريل.

وهناك للبعض أرباح مالية غير متوقعة أو تحويلات مالية أو هدايا وللبعض مكاسب من بورصة أو بيع أرض أو عقار او ذهب، وللبعض ترقية أو عودة لعمل بعد أن تكون نتائج التحقيقات في العمل تنتهي لصالحه.

وتضيف: تلك الفترة جيدة لتقديم التصالح على الأراضي والعقارات، وأيضًا فترة جيدة لشراء وبيع الذهب، وحتى نهاية الأسبوع المقبل أيام جيدة لفتح حساب بنكي وللإجراءات التجميلية، عامة الأسبوعين جيدين بشكل عام.

من ناحية أخرى، هناك نشاط كبير في حركة الزلازل لمدة أسبوعين، يمكن أن يحصل تغيرات مفاجئة بأسعار الذهب والأسهم والعملات الرقمية وزيادة بأسعار بعض السلع، وسيكون هناك أخبار متتالية تخص قطاع البنوك.

وتستكمل: بيزيد نشاط العواصف الترابية خلال الأسبوعين القادمين، ورغم أن شهر مايو أحداثه على المستوى الدولي صعبة إلا أنه من أكثر شهور السنة حظوظًا وأغلب الكواكب بتكون في بروج مناسبة لها ولذلك يعتبر أفضل شهر للزواج والخطبة ولبدء العلاقات العاطفية الجديدة والتعرف على أشخاص جدد وفتح مشاريع، تحديدًا في سوق العقارات والبحث عن وظائف وبيع وشراء العقارات والانتقال لمنزل جديد وللإجراءات التجميلية أيضًا.

هناك نهايات حتمية لموضوع متعلق لمواليد اغلب الأبراج، ممكن يكون نهاية مرحلة سلبية، ممكن نهاية مرحلة، نهاية ارتباط، نهاية اقامة بمنزل، نهاية مرض، وللبعض العكس.

المهم أن تلك الفترة واحدة من أهم الفترات الكارمية لأشخاص كثيرة وتحديدًا للذين يعملون في مجال الطب أو العلاج النفسي غير مطلوب منهم غير الصدق فقط والأمانة.

ولادة القمر الجديد ستكون نهاية أسحار للبعض وإنهاء السحر هذا سيكون بدون أي تدخل منهم، ناس كثيرة ستحلم أحلام جماعية بأحداث تخص أحداث عامة ويمكن أن يتكرر نفس أحداث الحلم مع أشخاص مختلفة لكن بصور أخرى.

سيكون هناك هطول للكثير من الأمطار في فصل الصيف وفصل الربيع بشكل غير مسبوق، سيكون هناك اكتشاف آثار أو مدن تحت المياه ووارد تزيد ظاهرة سماع أصوات الحيتان.