الأحد 05 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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هل البنك الرقمى هو "الأبلكيشن" الموجودة على الهواتف؟.. خبيرة مصرفية توضح

البنك الرقمي
البنك الرقمي

أجابت الدكتورة مروة الشافعي، الخبيرة المصرفية، على سؤال هل البنك الرقمي هو الأبلكيشن الموجودة على الهواتف المحمولة الخاصة بكل بنك.

وقالت "الشافعي"، في مداخلة عبر "زووم" لقناة "إكسترا نيوز"، إن البنك الرقمي ليس له فروع تمامًا في الواقع العملي، موضحة أن كل التعاملات في البنك الرقمي تكون من خلال الموقع الإلكتروني أو من خلال تطبيق يتم تحميله على الهاتف.

وأكدت أن البنك الرقمي يسهل بشكل كبير على العملاء في طريقة التعامل، مضيفة: "العميل لن يحتاج الذهاب إلى فرع البنك من أجل التقدم للحصول على قرض على سبيل المثال أو الذهاب للبنك لفتح حساب".

كما أشارت إلى أن البنك الرقمي يستهدف استقطاب العملاء في الأماكن البعيدة والنائية والوصول إليهم عبر القنوات الإلكترونية.

البنك الرقمي البنوك الرقمية البنوك اكسترا نيوز مروة الشافعي

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