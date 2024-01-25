الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تأثير دخول القمر محيط برج الأسد على مواليد الأبراج الفلكية المختلفة

برج الأسد
برج الأسد

يتساءل كثيرون من المهتمين بعلم الفلك عن طاقتهم خلال تلك الفترة، وعن تأثيرات دخول القمر في محيط برج الأسد الذي تكون ذروته فجر غدًا الجمعة خلال تلك الفترة على مواليد الأبراج بشكل كبير، وهو ما توضحه عالمة الفلك منى أحمد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور".

تقول منى: "القمر بدء الغد سيدخل محيط برج الأسد لمدة يومين ونصف ويكتمل فيه يوم الجمعة في معارضة بلوتو والشمس، على مدي الأسبوع من أوله، والطاقة كانت عصبية وحادة وسوء التفاهم فيها على أقل الأسباب بسبب زوايا القمر والاكتمال، بالإضافة إلى أنه يزود طاقة العصبية والحدة خاصةأانه في برج ناري.

الاكتمال هذا سيعظم فكرة الأنا والتملك والقوة، لذلك سيكون هناك تصريحات كثيرة لمشاهير أو شخصيات عامة غريبة كلها غطرسة أو تنكشف أمور أو أسرار عنهم".

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وتستكمل: "القمر سيكون تربيع المشتري، وهذا وقت جيد للبيع وليس الشراء، ولكن البيع سيكون بسعر أعلى مما يتوقع صاحبه، لا أنصح بالدخول في مواجهات أو لوم أو عتاب من أي نوع خلال الثلاث أيام القادمة؛ لأن المعاملة سيكون فيها أنانانية وحدية غير متوقعة، فالأفضل أما تظهروا اللطف واللين أو تسكتوا، وتحديدًا مع شريكم العاطفي ومع الأولاد في سن المراهقة، الناس في قمر الأسد تميل للتدليل وتحب تسمع كلام لطيف وتحب الهدايا الغالية و تبادلوهم الأغاني أو ابيات الشعر، أو أنك تعزمهم على أماكن فخمة، ويزيد نشاط الزلازل أو انهيارات المباني لأسباب طبيعية أو حوادث، وقد يحدث حادث أو خبر سلبي أو انفصال لفنان أو شخصية مشهورة، ووارد حدوث حادث في مكان ترفيهي أو احتفال، مرضي القلب ينتبهوا  لأنه يزيد التعرض للأزمات القلبية ومشاكل العمود الفقري".

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وتضيف: "العلماء مؤخرًا توصلوا لنمط يخص العواصف الشمسية القوية، ويقولون أنها تحدث كل 11 سنة تقريبًا مع الدورة الشمسية، أقواهم حتى الآن في العصر الحديث التي حدثت في عام 2012، وتسببت في ارتباك بحركة الملاحة والإنترنت في أوروبا وقتها.

وفي عام 2023 كان هناك واحدة قوية في الصيف، وناس كثيرة تأثرت بها رغم أنهم كانوا غير فاهمين ماذا يحدث معهم لأنه لم يكن هناك أي كلام عنها إلا من المتخصصين.

والحقيقة أن تأثير العواصف الشمسية مزعج جدًا ومتفاوت البعض يتأثر بيه على هيئة توتر شديد وألم  وارتفاع في حرارة الجسم، وتؤثر على السلوك العصبي، وتظهر  بشكل واضح على نشاط الحيوانات وحركتهم  إلى أن تصل إلى البشر  لأنها تشوش بشكل كامل على أجهزة التواصل والاتصالات".

وتستكمل: "بالنمط المتوقع من المفترض أن هناك عاصفة ثانية قوية بعد 12 عامًا، لكن هناك توقع أن النمط هذا سوف يتسارع أكثر ولن يكون كل 12 عامًا سيكون في مدة أقل.

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وبالمناسبة العواصف الشمسية الصغيرة مستمرة وأخرها كانت أمس، مما جعل الكثير من الناس يشعرون بعصبية زائدة وإرهاق شديد وتزايد في ضربات القلب، ومود سئ وعصبي وأحيانا مشاكل في الموبايل والكهرباء بلا أي سبب؛ لأن هذا يتأثر بالعاصفة الشمسية التي يكون تأثيرها متفاوت والتي لسبب مجهول لا أحد يهتم بالكلام عنها في النشرات الجوية مثلًا؛ لأنه فعليًا حدث مهم".

الأبراج - برج الأسد أبرز الأبراج القمر العواصف الشمسية

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